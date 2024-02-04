Анализ российской истории позволяет выявить две тенденции. С одной стороны, власти пытаются объединить и централизовать Россию, с другой - как только центральные власти ослабевают, местные буквально расцветают. Таким образом, российский народ могут ждать сюрпризы, но только тогда, когда власть Владимира Путина ослабнет. Тогда начнется смутное время, потому что Россия пойдет еще дальше в сторону авторитаризма, и будет еще хуже, чем сейчас, но потом постепенно станет лучше", - так в программе Латвийского радио "Что будет с Россией?" оценил ситуацию историк Валдис Клишанс. Об этом сообщает портал lsm.lv.
Близость к Китаю и Азии - всего лишь политическая игра
Что касается возможных сценариев будущего для России, то можно предположить, что Россия отвернется от Европы, последует за Китаем и станет азиатской страной. В такой ситуации существующий режим в России, с его лидером Владимиром Путиным или без него, продолжал бы существовать еще какое-то время. Но анализируя это с точки зрения истории, такая возможность маловероятна, сказал Валдис Клишанс.
"Если мы посмотрим на историю, в частности на вопрос о том, была ли Россия когда-либо действительно неевропейской, я бы отнесся к этому весьма скептически. Европа также была очень разнообразной в 16 и 17 веках, и я думаю, что Россия никогда по-настоящему не была неевропейской, ордынской или восточной. В ней было много форм правления, но на самом деле характер любой цивилизации во многом определяется ее духовной культурой, а Россия всегда была вотчиной Православной Церкви", - считает историк.
Даже когда Московия или Русь в средние века были землей, подвластной Орде и Востоку, это была православная земля.
"Большой вопрос, можем ли мы назвать православную страну азиатской? Наверное, нет. Возможно, эти формы правления - великий князь, а затем царь - были азиатскими, но в ментальном смысле, с точки зрения ценностей, мировоззрения, Россия всегда была христианской, в культурным пространством Греческой православной церкви", - пояснил Клишанс.
Конечно, это не мешает многим представителям российской политической элиты, включая самого авторитарного диктатора Владимира Путина, движимого политическими намерениями говорить, что "Китай нам ближе, чем Европа".
"Я думаю, это просто политическая риторика. Кто из рядовых россиян сегодня знает о даосизме, о конфуцианстве? Насколько они вообще понимают, что такое не только Центральная Азия, но и Китай? Ментально Россия - это все равно Европа, и поэтому Россия может на какое-то время обеспечить себе "железный занавес", как во времена Сталина и при коммунизме, купленная православной церковью элита может ограничиться этой антизападной риторикой, но в реальности, по своей сути, я не верю в существование России как азиатской страны, потому что это противоречит русской культуре и менталитету", - оценил Клишанс.
По этой причине историк не видит долгосрочного сотрудничества между Россией и, например, Китаем. Это скорее политическая игра в моменте - поиск противовесов Европе, Западу, США и НАТО.
"Однако с точки зрения цивилизации я не вижу возможности долгосрочного сотрудничества", - сказал Клишанс.
Любое действие порождает противодействие
Клишанс заявил, что, по его мнению, в истории России четко прослеживаются две тенденции. С одной стороны, это постоянное стремление руководства централизовать и объединить Россию.
"Это огромная территория, и, наверное, с точки зрения Петербурга или Москвы, единственный рецепт сохранения этой системы - устранение местных, региональных различий. Усилия по объединению наблюдались и во времена правления первых Романовых", - рассказал историк.
Центральное правительство России постоянно прилагало усилия по объединению страны.
"Но всегда есть противоположная сторона. Каждая сила создает противодействующую силу", - заметил историк
С другой стороны, мы видим, что само общество как-то ищет [возможности для отделения], может быть, не на юридическом или официальном уровне, а на каком-то уровне общин... Мы всегда видим эту противоположную тенденцию - как только центральная власть слабеет, местные буквально процветают", - заметил Клишанс.
Наиболее ярким примером этого является русская революция 1917-1918 годов. По мере того как центральная власть начала ослабевать, а затем разваливаться, возникло бесчисленное количество местных политических образований.
"Мы об этом забыли. Мы всегда говорим, что в 1917-1918 годах распалась Российская империя, что Литва, Эстония, Украина, Латвия, Белоруссия, Грузия, Армения провозгласили независимость, но мы уже забываем, что независимость часто объявляли абсолютно русские регионы. Это другая тенденция", - пояснил Клишанс.
Поэтому историк, размышляя о будущем России в перспективе ближайших пяти лет, высказал мнение, что могут развиваться подобные сценарии. Как только произойдет малейшее ослабление центральной власти, могут развиться самые неожиданные проявления сепаратистской, местной власти.
"Знаем ли мы, что это за общество в русских регионах? Знаем ли мы, кто такие якуты, кто такие буряты, кто такие калмыки, кто такие татары?", - риторически спрашивает историк.
"Мы буквально только что видели события в Башкирии. Мы мало знаем об этих людях, о том, что у них внутри, каковы их чувства, каковы их мечты и скрытые желания. Я думаю, что сюрпризы не только для нас, но и для всего мира в целом могут быть большими, но они произойдут только тогда, когда уменьшится фактор страха", - оценил Клишанс.
Будет хуже, но потом станет лучше
Сбудется ли такой сценарий мы увидим только через много лет, а знание истории позволяет предсказать лишь то, что может произойти, а не то, что произойдет на самом деле, но ясно, что война всегда вызывает какие-то изменения.
"Надо вспомнить совсем недавние события, которые уже забылись - Хабаровск [в 2020 году]. Внезапно против Москвы выступил совершенно русский город. Многие говорили - это революция.
Все это никуда не исчезло, все это сейчас снова подавлено из-за страха, репрессий. Как только страх исчезнет, все вылезет наружу", - сказал Валдис Клишанс.
Конечно, это не означает, что революция произойдет легко и что Россия автоматически перейдет к демократии. Для такого сценария знание истории дает наименьший оптимизм, потому что демократия в России практически никогда не существовала, однако путь демократии не невозможен - Россия как пространство цивилизации христианская, и демократия идет на шаг за шагом с христианской цивилизацией.
"Я думаю, что этот сценарий начнет реализовываться, когда в России исчезнет "игла Кащея" по имени Владимир Путин. Я думаю, что тогда наступят действительно безумные времена и [Россия] пойдет в сторону еще большего авторитаризма, но я хочу думать, что это ненадолго, потому что я еще раз говорю, что Россия не имеет ничего общего ни с Китаем в плане культурной цивилизации, ни с Азией. Тогда этот последний сценарий [возможная демократизация России] начнет так или иначе реализовываться. Соответственно, будет еще хуже, чем есть, а потом будет лучше", - заключил историк.
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