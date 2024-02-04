"Мы буквально только что видели события в Башкирии. Мы мало знаем об этих людях, о том, что у них внутри, каковы их чувства, каковы их мечты и скрытые желания. Я думаю, что сюрпризы не только для нас, но и для всего мира в целом могут быть большими, но они произойдут только тогда, когда уменьшится фактор страха", - оценил Клишанс.

Будет хуже, но потом станет лучше

Сбудется ли такой сценарий мы увидим только через много лет, а знание истории позволяет предсказать лишь то, что может произойти, а не то, что произойдет на самом деле, но ясно, что война всегда вызывает какие-то изменения.

"Надо вспомнить совсем недавние события, которые уже забылись - Хабаровск [в 2020 году]. Внезапно против Москвы выступил совершенно русский город. Многие говорили - это революция.

Все это никуда не исчезло, все это сейчас снова подавлено из-за страха, репрессий. Как только страх исчезнет, ​​все вылезет наружу", - сказал Валдис Клишанс.

Конечно, это не означает, что революция произойдет легко и что Россия автоматически перейдет к демократии. Для такого сценария знание истории дает наименьший оптимизм, потому что демократия в России практически никогда не существовала, однако путь демократии не невозможен - Россия как пространство цивилизации христианская, и демократия идет на шаг за шагом с христианской цивилизацией.

"Я думаю, что этот сценарий начнет реализовываться, когда в России исчезнет "игла Кащея" по имени Владимир Путин. Я думаю, что тогда наступят действительно безумные времена и [Россия] пойдет в сторону еще большего авторитаризма, но я хочу думать, что это ненадолго, потому что я еще раз говорю, что Россия не имеет ничего общего ни с Китаем в плане культурной цивилизации, ни с Азией. Тогда этот последний сценарий [возможная демократизация России] начнет так или иначе реализовываться. Соответственно, будет еще хуже, чем есть, а потом будет лучше", - заключил историк.

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