Видео ⟩ Попытка водителя произвести впечатление закончилась фейерверком коробки передач

Может показаться, что на YouTube можно научиться всему: от стрижки волос в домашних условиях

до "бернаута", или "буксирования", когда шины буксующих/ведущих колес автомобиля намеренно превращаются в едкий дым.

Водитель Nissan 300ZX, который на глазах зрителей и камер смартфонов давил на педаль газа в пол, надеясь заставить "буксовать" задние колеса своего японского купе, определенно считал себя искусным водителем

Шум был велик, обороты двигателя временами доходили до максимального предела, но заставить "буксовать" колеса не удавалось. Примерно через 10 секунд, которые трехлитровый двигатель V6 провел на верхней границе ограничителя оборотов, раздался громкий хлопок, начался фейерверк искр, и водители пришлось медленно покинуть место представления.

Этот случай еще раз доказывает, что навыки вождения не купишь, а любая ненужная показуха может впоследствии навредить личным финансам. Также следует ожидать, что любая неудача в эпоху мобильных технологий быстро окажется в сети и о ней заговорят во всем мире.

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