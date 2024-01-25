"Никакая не работа!". Мужчина высказался о роли матери-домохозяйки и взбесил соцсети

Мужчина по имени Джеред в социальной сети TikTok задел чувства миллионов мамочек, поделившись мнением, что матери, которые не работают и сидят дома со своими детьми - не работают.

"Вы знали сколько мам-одиночек, у которых есть настоящая работа и им нужно идти домой и продолжать делать то, что другие женщины считают "работой"?"- задается вопросом Джеред.

По его мнению, сидеть дома с детьми и не работать - привилегия.

"Меня на четыре месяца уволили с работы, поэтому мне нужно было оставаться дома, а это было самое простое, что я делал в своей жизни! Я смог делать все ежедневные обязанности, которые связаны с уходом за домом, а тем, у кого есть дети, остается tot только присматривать за ними!" - комментировал Джеред.

Хотя у самого мужчины нет детей, на видео утверждает, что мамы могут вздремнуть и посмотреть телевизор, и никто не будет следить за каждым их движением.