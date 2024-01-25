"Никакая не работа!". Мужчина высказался о роли матери-домохозяйки и взбесил соцсети

Один мужчина вызвал бурю возмущения в Сети после того, как заявил, что быть матерью дома - не настоящая работа.
Мужчина по имени Джеред в социальной сети TikTok задел чувства миллионов мамочек, поделившись мнением, что матери, которые не работают и сидят дома со своими детьми - не работают.
"Вы знали сколько мам-одиночек, у которых есть настоящая работа и им нужно идти домой и продолжать делать то, что другие женщины считают "работой"?"- задается вопросом Джеред.
По его мнению, сидеть дома с детьми и не работать - привилегия.
"Меня на четыре месяца уволили с работы, поэтому мне нужно было оставаться дома, а это было самое простое, что я делал в своей жизни! Я смог делать все ежедневные обязанности, которые связаны с уходом за домом, а тем, у кого есть дети, остается tot только присматривать за ними!" - комментировал Джеред.
Хотя у самого мужчины нет детей, на видео утверждает, что мамы могут вздремнуть и посмотреть телевизор, и никто не будет следить за каждым их движением.
"Вы не можете прилечь поспать, работая полный рабочий день, вы не можете смотреть телевизор, работая полный рабочий день. На работе кто-то постоянно следит за каждым твоим шагом и требует, чтобы ты делал то, что они хотят", - рассказал мужчина.
Он также добавил, что уважает мам, которые сидят дома. "Я действительно думаю, что их нужно больше этому миру, поскольку это идет на пользу ребенку".
В комментариях мужчина столкнулся с обратной реакцией: как женщины, так и мужчины осудили его высказывания.
"Этот мужчина никогда не пробовал сходить в туалет, когда у него дома двухлетка", - пишет одна женщина.
Другие мамочки отметили, что ни один начальник не является таким капризным и требовательным как малыш, кроме того, по их словам, он слишком идеализировал сидение дома - ни одна мамочка не сидит у телевизора дома, она занимается своими детьми.
Других же это мнение просто повеселило - мамочки пишут, что что-то делают в своей жизни не так, раз днем у них не получается вздремнуть и посмотреть свой любимый сериал.
@dustinpoynter JUST TALKING RIGHT OUTTA YOUR 🍑 🚩 #momlife #marriage #marriedlife #relationships #fyp #viral ♬ original sound - Dustin Poynter
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