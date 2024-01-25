Иностранные интернет-провайдеры отказываются работать в России

Роскомнадзор, российский орган надзора в сфере связи не получил ни одной заявки от иностранных интернет-провайдеров на регистрацию в специальном реестре, который дал бы им разрешение на работу в России, сообщает местные СМИ.
В связи с поправками к закону, принятыми Государственной Думой РФ летом 2023 года, с 1 февраля организации, не прошедшие регистрацию в Роскомнадзоре, не смогут оказывать услуги интернет-хостинга в России.
Это означает, что все новые сайты, которые появятся в России после 1 февраля, не смогут пользоваться услугами хостинг-провайдеров, не включенных в реестр. С другой стороны, сайты, размещенные на серверах таких поставщиков услуг, могут стать недоступными для граждан России.
Указывается, что Роскомнадзор рассматривает заявления о внесении в реестр в течение десяти дней. Даже если один из иностранных хостинг-провайдеров все-таки подаст заявку на включение в реестр, завершить эту процедуру удастся не раньше 1 февраля.
На данный момент в реестре 266 хостинг-провайдеров, и поступило еще 44 заявки. Формально в реестр включены также иностранные компании, такие как ActiveCloud, работающая на рынках Беларуси и России.
В декабре 2023 года Роскомнадзор составил 11 протоколов за несоблюдение закона, который требует от иностранной компании создать филиал или представительство на территории России. Ionos, Amazon Web Services, Bluehost и ряд других международных интернет-провайдеров хостинга получили штрафы.
В январе суды оштрафовали иностранные хостинговые компании на общую сумму в 367 миллионов рублей (3,79 миллиона евро).
Роскомнадзор также потребовал, чтобы поисковые системы прекратили выдачу информации об иностранных хостинг-провайдерах, не локализовавших свой бизнес в России.
Иностранные хостинг-провайдеры не подали заявку на включение в реестр из-за "проведения антироссийской политики и информационного давления", как в случае с Google и Meta Platforms, которые игнорируют российское законодательство, заявил Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы РФ по информационной политике.
Для подачи заявки в реестр иностранным хостинг-провайдерам необходимо зарегистрироваться как юридическое лицо или хотя бы арендовать серверы в России. Российские чиновники понимают, что ни одна иностранная компания не будет рисковать бизнесом в условиях действующего санкционного режима и не будет выполнять требования российских властей.
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