Иностранные интернет-провайдеры отказываются работать в России

В связи с поправками к закону, принятыми Государственной Думой РФ летом 2023 года, с 1 февраля организации, не прошедшие регистрацию в Роскомнадзоре, не смогут оказывать услуги интернет-хостинга в России.

Это означает, что все новые сайты, которые появятся в России после 1 февраля, не смогут пользоваться услугами хостинг-провайдеров, не включенных в реестр. С другой стороны, сайты, размещенные на серверах таких поставщиков услуг, могут стать недоступными для граждан России.

Указывается, что Роскомнадзор рассматривает заявления о внесении в реестр в течение десяти дней. Даже если один из иностранных хостинг-провайдеров все-таки подаст заявку на включение в реестр, завершить эту процедуру удастся не раньше 1 февраля.

На данный момент в реестре 266 хостинг-провайдеров, и поступило еще 44 заявки. Формально в реестр включены также иностранные компании, такие как ActiveCloud, работающая на рынках Беларуси и России.