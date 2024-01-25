На Югле арестован "денежный мул". У него было более чем 10 000 евро наличными

Сотрудники Государственной полиции, реагируя на поступившее заявление о хищении 25 000 евро, в середине января в рижском микрорайоне Югла, был арестован курьер с украденными деньгами, или так называемый "денежный мул". У задержанного полицейские обнаружили множество банковских карточек на имя третьих лиц и более 10 тысяч евро наличными. Возбуждено уголовное дело, задержанный заключен под стражу, сообщает Государственная полиция.
13 января этого года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Потерпевшая сообщила, что первоначально ей позвонил мужчина, представившийся руководителем службы безопасности банка и утверждавший, что кто-то совершил мошеннические действия с ее счетом.
Через некоторое время женщине позвонил другой человек, который представился начальником Государственной полиции Армандом Руксом. Самозванец попросил раскрыть данные ее банковского счета, якобы для предотвращения незаконных действий с ее банковским счетом.
Женщина, поверив мошенникам, предоставила всю необходимую информацию, а также разрешила установить на свое мобильное устройство программу AnyDesk, с помощью которой преступники подключились к ее телефону и банковскому счету.
Утверждая, что это предотвратит предполагаемое преступление против нее, мошенники предложили женщине лично встретиться с курьером и передать ему наличные. В общей сложности женщина была обманута на 25 000 евро.
15 января этого года полиция арестовала так называемого курьера, или "денежного мула", связанного с этим мошенничеством.
Задержанный является гражданином Польши, при обыске у него полиция обнаружила банковские карты, принадлежащие третьим лицам. Отметим, что несколько владельцев упомянутых банковских карт уже обратились в полицию как пострадавшие от мошенничества. Также у задержанного было обнаружено и конфисковано более 10 000 евро наличными.
В настоящее время Государственная полиция продолжает расследование с целью установления других лиц, причастных к этому преступлению.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
Следует отметить, что Государственная полиция регулярно задерживает "денежных мулов", то есть лиц, которые за определенную плату согласились использовать свои банковские счета для получения, снятия или перевода иностранных денежных средств, а также получения их в наличной форме.
Государственная полиция настоятельно предостерегает от таких предложений, поскольку это влечет за собой уголовную ответственность.
Также Госполиция неоднократно напоминает, что ни сотрудники полиции, ни банка, ни других учреждений никогда не будут звонить, чтобы узнать данные банковского счета, а также не будут просить вас установить на ваши компьютеры и мобильные устройства различное программное обеспечение, предназначенное для удаленного подключения к твой компьютер.
При поступлении таких звонков рекомендуется завершить телефонный разговор!
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