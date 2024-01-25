На Югле арестован "денежный мул". У него было более чем 10 000 евро наличными

В настоящее время Государственная полиция продолжает расследование с целью установления других лиц, причастных к этому преступлению.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Следует отметить, что Государственная полиция регулярно задерживает "денежных мулов", то есть лиц, которые за определенную плату согласились использовать свои банковские счета для получения, снятия или перевода иностранных денежных средств, а также получения их в наличной форме.

Государственная полиция настоятельно предостерегает от таких предложений, поскольку это влечет за собой уголовную ответственность.

Также Госполиция неоднократно напоминает, что ни сотрудники полиции, ни банка, ни других учреждений никогда не будут звонить, чтобы узнать данные банковского счета, а также не будут просить вас установить на ваши компьютеры и мобильные устройства различное программное обеспечение, предназначенное для удаленного подключения к твой компьютер.

При поступлении таких звонков рекомендуется завершить телефонный разговор!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!