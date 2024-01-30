Советы по уходу за чувствительной кожей лица

Обладателям чувствительной кожи необходимо очищать кожу лица один-два раза в день. Кожу не следует мыть слишком часто, так как это способствует сухости и раздражению. Для очистки кожи лица следует использовать нежные и щадящие очищающие средства, например, мицеллярную воду, гель или пенку. Они очищают кожу от косметики, грязи, пота и жира, при этом не делая ее слишком жирной и сохраняя оптимальный уровень влажности кожи. Очищающая пенка Sensilis для чувствительной кожи особенно подходит для сухой, чувствительной кожи, которая сильнее реагирует на раздражения. В них не добавляется мыло, что защищает кожу от раздражения и не вредит ее липидному слою, кроме того, входящая в ее состав гиалуроновая кислота дополнительно увлажнит кожу, а активные компоненты-пребиотики успокоят и уменьшат раздражение.