Советы по уходу за чувствительной кожей лица

Уход за чувствительной кожей часто может быть сложной задачей: этот тип кожи ежедневно нуждается в дополнительном уходе, поиске подходящих средств по уходу за лицом, обеспечивающих эффективный и одновременно бережный уход. Поиск подходящих средств зачастую труден и отнимает много времени, а неправильный уход за кожей лица может вызвать неприятные симптомы и причинить вред здоровью кожи.
Как избежать раздражения, сухости, шелушения кожи и таких неприятных ощущений, как жжение, покалывание и повышенная чувствительность, рассказывает дерматолог-венеролог Кристине Калниня.
Кожа является нашим естественным защитным барьером от неблагоприятного воздействия внешней среды. На ее здоровье влияет ряд внутренних и внешних факторов, включая стресс, ежедневное питание, погодные условия, здоровье организма, используемые уходовые средства и косметику. О чувствительной коже могут свидетельствовать некоторые симптомы, например: высыпания или покраснение, шелушение или отечность кожи, сухая и тусклая кожа. Также возможны зуд, ощущение жара, покалывание, жжение, тянущие или покалывающие ощущения и другие неприятные симптомы. Для определения причины чувствительности кожи рекомендуется проконсультироваться с врачом, но такую кожу ежедневно необходимо обеспечить бережным уходом. Выбирая средства по уходу за кожей лица, внимание следует обращать не только на их состав, но и на действие - предпочтение желательно отдавать средствам, которые мягко и нежно заботятся об очищении и увлажнении кожи, одновременно укрепляя защитный барьер кожи и помогая его восстановлению.
Нежные средства для очищения кожи
Обладателям чувствительной кожи необходимо очищать кожу лица один-два раза в день. Кожу не следует мыть слишком часто, так как это способствует сухости и раздражению. Для очистки кожи лица следует использовать нежные и щадящие очищающие средства, например, мицеллярную воду, гель или пенку. Они очищают кожу от косметики, грязи, пота и жира, при этом не делая ее слишком жирной и сохраняя оптимальный уровень влажности кожи. Очищающая пенка Sensilis для чувствительной кожи особенно подходит для сухой, чувствительной кожи, которая сильнее реагирует на раздражения. В них не добавляется мыло, что защищает кожу от раздражения и не вредит ее липидному слою, кроме того, входящая в ее состав гиалуроновая кислота дополнительно увлажнит кожу, а активные компоненты-пребиотики успокоят и уменьшат раздражение.
Нежное и бережное увлажнение
Для увлажнения кожи лица необходимо выбирать мягкие и нейтральные средства, предназначенные для чувствительной, сухой кожи или кожи с куперозом, то есть покраснением кожи или розацеа. Эти средства являются гипоаллергенными, не содержат раздражающих ароматических веществ и не являются комедогенными - не способствуют закупорке пор. В интернет-магазине аптечной сети Apotheka можно найти крем для лица Sensilis UPGRADE и крем для лица Sensilis ORIGIN PRO, которые не только бережно увлажнят чувствительную кожу, но и помогут восстановить ее защитный барьер, предотвратить появление первых признаков старения и восстановить структуру кожи.
Солнцезащитные кремы и антиоксиданты
Длительное воздействие солнечных лучей и загрязнений окружающей среды, таких как выхлопные газы, дым и загрязнение воздуха, раздражают кожу, повышают ее сухость, способствуют образованию пигментных пятен и преждевременному старению кожи. Под воздействием этих условий в коже образуются свободные радикалы, способствующие повышению чувствительности и раздражению кожи, а также ускоряющие ее старение. Поэтому, чтобы позаботиться о чувствительной коже, также необходимо ежедневно использовать солнцезащитные кремы и антиоксиданты. Полезным помощником станет антиоксидантная сыворотка Sensilis SUPREME, специально разработанная для чувствительной кожи, которая окажет эффективное детоксикационное и осветляющее действие.
Избегать раздражающих кожу факторов
Чтобы уменьшить ежедневное раздражение кожи, важно по возможности избегать факторов, которые могут причинить коже вред. Вместо абразивных средств рекомендуется использовать нежные эксфолианты, энзимные пилинги, которые мягко отшелушивают ороговевший слой кожи, делая кожу более гладкой, способствуя ее регенерации и улучшая впитываемость кремов. Обладателям чувствительной кожи также рекомендуется избегать саун, горячих ванн и абразивных скрабов, и средств, содержащих спирт и ароматизаторы.
Учитывайте, что со временем чувствительность кожи лица может усиливаться, поскольку с годами защитные способности кожи ослабевают, нередко прогрессирует розацеа или купероз. Если вышеперечисленные симптомы - раздражение кожи, сухость и другие - заметно прогрессируют, необходимо обратиться к дерматологу, чтобы исключить заболевания кожи, которые также характеризуются схожими симптомами и требуют специфического лечения. Также важно помнить, что ни один тип кожи, в том числе жирной и комбинированной кожи, не исключает чувствительности кожи - чем более продуманным будет ежедневный уход за кожей, тем здоровее она будет!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!