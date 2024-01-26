Эксперт о Путине, Орбане и Фицо: отрыжка коммунизма или новый интернационал?

Сейчас Фицо стал более радикальным. Он политически сблизился с Орбаном. Венгрия же Украине никогда особо не помогала. Да, есть гуманитарная поддержка. Но политически Виктор Орбан был всегда настроен в отношении Украины и скептически, и критически. Сейчас Фицо по такой риторике Орбана уже обогнал.

- Действительно, несколько дней назад Фицо заявил, что не допустит вхождения Украины в НАТО. Тут есть желание понравиться Путину?

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- Путину Фицо нравится давно. Путин после возвращения Фицо во власть уже несколько раз высказывался о нем в позитивном ключе. Вообще, будучи политическим аналитиком, я с коллегами 15 лет выпускал политический ежегодник, где мы написали о Фицо больше всех из журналистов. И если коротко, то Фицо - это посткоммунистический национал-популистский политик, у которого ностальгия по коммунистическому прошлому. Он сам был членом коммунистической партии. Вступил в нее молодым. Сейчас ему уже 60 лет.

- Важно понимать, что Фицо вступил в партию в 1987 году.

- Именно так. Он вступил в компартию, когда уже было понятно, куда все идет. После ноябрьской революции 1989 года ему задавали вопрос о его отношении к тем событиям. И он сказал, что он вообще не заметил ту нашу "бархатную революцию". Я же думаю, что он ее как раз наоборот очень даже заметил. И очень испугался.