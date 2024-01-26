Машину после аварии ремонтируют уже полгода. Это нормально?

Улдис рассказывает: "В июле 2023 года я попал в аварию, в результате чего моя машина была повреждена. Как предусматривает закон, я обратился к своему страховщику - в этом случае к Balta. В свою очередь автомобиль был сдан в автосервис Senson Paint, чтобы его отремонтировать".

Общая смета - 14 000 евро, однако детали на машину нужно было ждать два месяца. Ремонт машины ведется уже четыре месяца. Получается, что прошло уже полгода, а Улдис машину так и не получил.

По словам мужчины, автосервис сделал некачественный ремонт и каждый раз обещает дефекты устранить. Улдис указывает, что в его случае это было уже три раза. "Закон об ОСТА не предусматривает никаких сроков, поэтому автосервис этим пользуется", - отметил мужчина.

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