"Это зрелище заставило удивиться даже нас", - так описали в социальных сетях произошедший во вторник, 23 января, инцидент в полицейском участке эстонского города Йыхви.
Видео ⟩ В Эстонии пенсионер выбрал кратчайший путь в полицейский участок. Удивились даже стражи порядка
На официальной странице участка в Facebook было опубликовано снятое во вторник видео, которое заставило сотрудников полиции задуматься. "Мы привыкли видеть всякие странные и непредсказуемые вещи в нашей работе, но это зрелище заставило немного удивиться даже нас", - говорится в сообщении.
Камера видеонаблюдения полицейского участка Йыхви зафиксировала инцидент, когда мужчина за рулем Volkswagen вез в полицейский участок другого мужчину. Вместо того, чтобы объехать вокруг, мужчина по неизвестным причинам выбрал кратчайший путь - съехать вниз по лестнице.
В данном случае все закончилось удачно, так как на лестнице в тот момент не было пешеходов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!