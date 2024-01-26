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Видео ⟩ В Эстонии пенсионер выбрал кратчайший путь в полицейский участок. Удивились даже стражи порядка

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Фото: Ekrānuzņēmums no video

"Это зрелище заставило удивиться даже нас", - так описали в социальных сетях произошедший во вторник, 23 января, инцидент в полицейском участке эстонского города Йыхви.

На официальной странице участка в Facebook было опубликовано снятое во вторник видео, которое заставило сотрудников полиции задуматься. "Мы привыкли видеть всякие странные и непредсказуемые вещи в нашей работе, но это зрелище заставило немного удивиться даже нас", - говорится в сообщении.

Камера видеонаблюдения полицейского участка Йыхви зафиксировала инцидент, когда мужчина за рулем Volkswagen вез в полицейский участок другого мужчину. Вместо того, чтобы объехать вокруг, мужчина по неизвестным причинам выбрал кратчайший путь - съехать вниз по лестнице.

В данном случае все закончилось удачно, так как на лестнице в тот момент не было пешеходов.

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