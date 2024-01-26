С 2025 года, как приказал Путин, России необходимо снизить зависимость от иностранных поставщиков техники. Однако этот срок уже перенесен на 2030 год. Как сообщают "Ведомости", новый срок установило Минэкономики РФ, а также Министерство промышленности и торговли в сотрудничестве с нефтяными компаниями.

Осенью 2022 года Путин сообщил, что до 2025 года доля оборудования российского производства в нефтегазовой сфере должна достичь 80%. Однако в реальности в этой сфере по-прежнему существуют большие проблемы с зависимостью от западных производителей, кроме того, Россия сама не может произвести достаточно оборудования, чтобы выполнить этот план Путина.

По данным консалтингового агентства "Яков и партнеры", более половины оборудования предназначено для гидроразрыва пласта - технологии, позволяющей повысить нефтеотдачу скважин, а также добывать трудноизвлекаемую нефть. Это оборудование поставляется из "недружественных стран". В свою очередь, у отдельных позиций, например, системы управления роторами, тотальная зависимость от импорта.