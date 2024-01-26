План развязавшего кровавую войну в Украине российского диктатора Владимира Путина, призывавшего "в кратчайшие сроки отказаться от импортного оборудования, необходимого для добычи нефти и газа", потерпел фиаско.
С 2025 года, как приказал Путин, России необходимо снизить зависимость от иностранных поставщиков техники. Однако этот срок уже перенесен на 2030 год. Как сообщают "Ведомости", новый срок установило Минэкономики РФ, а также Министерство промышленности и торговли в сотрудничестве с нефтяными компаниями.
Осенью 2022 года Путин сообщил, что до 2025 года доля оборудования российского производства в нефтегазовой сфере должна достичь 80%. Однако в реальности в этой сфере по-прежнему существуют большие проблемы с зависимостью от западных производителей, кроме того, Россия сама не может произвести достаточно оборудования, чтобы выполнить этот план Путина.
По данным консалтингового агентства "Яков и партнеры", более половины оборудования предназначено для гидроразрыва пласта - технологии, позволяющей повысить нефтеотдачу скважин, а также добывать трудноизвлекаемую нефть. Это оборудование поставляется из "недружественных стран". В свою очередь, у отдельных позиций, например, системы управления роторами, тотальная зависимость от импорта.
По данным министерств и нефтяных компаний, достичь импортозамещения в размере 80% в будущем году нереально. Именно поэтому для достижения плана нужно еще пять лет - до 2030 года, когда завершится пятый срок правления Путина.
Согласно документу, на развитие оборудования из федерального бюджета будет выделено 2,5 млрд рублей (25,9 млн евро), еще 17,3 млрд рублей (179 млн евро) будут профинансированы из других источников.
После начала российского вторжения в Украину Россию покинули ведущие западные нефтедобывающие компании - Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes, которые помогали России успешно восстановить добычу нефти после распада СССР.
В 2016-2017 годах добыча нефти в России достигла рекордных 11 миллионов баррелей в сутки, что вдвое превышает уровень 1990-х годов. Во время кризиса пандемии добыча нефти в России сократилась до 8,8 млн баррелей в сутки, но к прежним объемам вернуться так и не удалось. В 2023 году Россия добыла 527 миллионов тонн нефти, что в среднем составило 10,5 миллиона баррелей нефти в день.
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