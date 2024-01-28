"Феррари": фильм о знаменитом автоконструкторе, в котором много мелодрамы, но мало гонок

В кинотеатрах Латвии - новый фильм легенды американского кино 80-летнего Майкла Манна о создателе знаменитой автомобильной компании - "Феррари" с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус. Оригинальное кино или очередной унылый байопик? Разбирал автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".
Оценка: ⭐⭐
- "Феррари"/Ferrari
- США, Великобритания, Италия, Китай, 2023
- Драма, биография
- Режиссер: Майкл Манн
- В ролях: Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Гэбриел Леоне
- Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas
Италия, вторая половина 50-х. После гибели сына бывший гонщик Энцо Феррари (Адам Драйвер) разрывается между женой (Пенелопа Крус) и любовницей (Шейлин Вудли) с ребенком. Тем временем над компанией Ferrari нависает угроза банкротства, а при попытке побить очередной рекорд погибает автогонщик. Чтобы исправить положение дел, Энцо, которого из-за частых катастроф, связанных с его автомобилями, прозвали "создателем вдов", решает принять участие в гонке на выносливость Mille Miglia.
Майкл Манн - один из долгожителей Голливуда, в этом году отмечающий 45-летие творческой карьеры. Мастер "мужского" кино, полицейской драмы и певец урбанизма, он прославился первой экранизацией романа о Ганнибале Лектере "Охотник на людей" (еще без Энтони Хопкинса), экшн-шедевром "Схватка" и изобретательным триллером "Соучастник".
При этом волну байопика постановщик впервые оседлал еще в конце 90-х мастерским социальным процессуалом "Инсайдер", заработавшим семь номинация на "Оскар". Далее были прохладнее встреченные "Али" и "Джонни Д.", после чего Манн взял больше десятилетия перерыва от жанра, чтобы вернуться к нему, впервые сняв полнометражный фильм, действие которого происходит не в США.
Впрочем, чего не скажешь по касту. Итальянцев Энцо и Лауру Феррари, а также любовницу автоконструктора Лину Ларди в фильме играют американцы Адам Драйвер и Шейлин Вудли и испанка Пенелопа Крус, а испанца Альфонсо де Портаго, в свою очередь, - бразилец Гэбриел Леоне. И все бы ничего, если бы "аутентичности" ради хорошо знакомым артистам, говоря на чистом английском, не приходилось старательно изображать итальянский акцент.
Эта порочная традиция испортила впечатление уже не от одного американского фильма, действие которого происходит за рубежом, и в "Феррари" явно реализована не лучшим образом - так, что временами озвучка даже не совпадает с движением губ актеров.
Однако еще смешнее, когда персонажи начинают изображать "страстных итальянцев", чередуя моменты ссор и домашнего насилия с горячими лобзаниями и постельными сценами. В этот момент фильм Манна со скоростью гоночного болида превращается в дурной анекдот - настолько, что над этим подшучивает даже героиня Шейлин Вудли.
К несчастью, существенную часть "Феррари" составляет именно смятая семейная драма - действие добрую половину фильма (для байопика он довольно короткий - около 2 часов) едва тянется, а обычно потрясающий Адам Драйвер на этот раз представляет одну из самых слабых и нелепых своих ролей - в основном из-за невразумительной драматургии. Энцо Феррари будто описали всего парой строк, ради разнообразия разбавив образ парой эксцентричных выходок и реплик. Не впечатляюще.
Удивительно, что Манн был одним из продюсеров "Ford против Ferrari" пятилетней давности - одного из лучших байопиков и лучшего фильма о гонках за долгое время. В отличие от фильма Джеймса Мэнголда (позднее он снял нового "Индиану Джонса") "Феррари" почти начисто лишен главного ингредиента - ощущения скорости. Говоря о конструкторе гоночных авто, преступно не живописать его главную страсть во всей ее опасной красе. Тем ироничнее, что в обеих картинах появляется персонаж Энцо.
Если "Ford против Ferrari" окунал зрителя в автомобильный адреналин почти с первых секунд и запах жженой резины с бензином буквально просачивался за границы экрана, то в "Феррари" гонка Mille Miglia (которую впоследствии отменили из-за смертельного ДТП) появляется лишь в самом финале. Тогда же повествование заметно оживает, напоминая о том, кто главный герой фильма.
Однако Манн будто бы совершенно не знает, чем наполнять картину за пределами гоночных эпизодов - персонажи, которые в байопике должны быть как минимум любопытными, оказываются тоскливыми и однослойными, что не получается скрыть даже актерам первой величины - зазря поруганный критиками "Дом Gucci" с тем же Драйвером в главной роли и на похожие же темы, к примеру, такую проблему преодолел.
Вердикт: Вполне вероятно, что американцы являются основными покупателями автомобилей Ferrari, но, глядя на фильм Манна, понимаешь, что фигура отца компании Энцо достойна более бережного обращения и более тонкого фильма - вполне возможно, созданного по другую сторону океана. Или просто более старательно. К сожалению, в этой гонке голливудский классик пришел далеко не первым.
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