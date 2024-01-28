"Феррари": фильм о знаменитом автоконструкторе, в котором много мелодрамы, но мало гонок

Фильм Майкла Манна "Феррари" Фото: SCANPIX

Удивительно, что Манн был одним из продюсеров "Ford против Ferrari" пятилетней давности - одного из лучших байопиков и лучшего фильма о гонках за долгое время. В отличие от фильма Джеймса Мэнголда (позднее он снял нового "Индиану Джонса") "Феррари" почти начисто лишен главного ингредиента - ощущения скорости. Говоря о конструкторе гоночных авто, преступно не живописать его главную страсть во всей ее опасной красе. Тем ироничнее, что в обеих картинах появляется персонаж Энцо.

Если "Ford против Ferrari" окунал зрителя в автомобильный адреналин почти с первых секунд и запах жженой резины с бензином буквально просачивался за границы экрана, то в "Феррари" гонка Mille Miglia (которую впоследствии отменили из-за смертельного ДТП) появляется лишь в самом финале. Тогда же повествование заметно оживает, напоминая о том, кто главный герой фильма.

Однако Манн будто бы совершенно не знает, чем наполнять картину за пределами гоночных эпизодов - персонажи, которые в байопике должны быть как минимум любопытными, оказываются тоскливыми и однослойными, что не получается скрыть даже актерам первой величины - зазря поруганный критиками "Дом Gucci" с тем же Драйвером в главной роли и на похожие же темы, к примеру, такую проблему преодолел.

Вердикт: Вполне вероятно, что американцы являются основными покупателями автомобилей Ferrari, но, глядя на фильм Манна, понимаешь, что фигура отца компании Энцо достойна более бережного обращения и более тонкого фильма - вполне возможно, созданного по другую сторону океана. Или просто более старательно. К сожалению, в этой гонке голливудский классик пришел далеко не первым.

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