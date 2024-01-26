Часть призывников непригодна к службе. Каковы наиболее распространенные проблемы?

Начиная с 26 января молодые люди, которые были случайным образом отобраны для прохождения военной службы, начнут получать повестки о призыве в Службу государственной обороны (СГО) и необходимости явиться на медицинское обследование. Ожидается, что примерно пятая часть или даже четверть из них по результатам медосмотра сразу же отпадут, пишет LSM.lv.
Еще столько же должны будут пройти более углубленную проверку, которую нельзя провести быстро, поэтому в этот призыв они тоже не попадут.
Каковы наиболее распространенные проблемы со здоровьем у призывников?
"В первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания, некоторым могут потребоваться дополнительные обследования у ЛОРа или в связи с психиатрией. В целом это все те же проблемы, что и в нашем обществе",
- говорит майор Рихардс Розенбаумс, начальник центра отбора и призыва в Национальные вооруженные силы (НВС).
Проблемы со здоровьем детей и молодежи волнуют не только вооруженные силы, но и Центр спортивной медицины при Детской больнице. Туда обращаются дети, которые занимаются спортом, но у многих из них не все в порядке со здоровьем.
Чаще всего это проблемы с сердцем и лишним весом.
"В последнее время среди занимающихся спортом значительно увеличился процент детей с проблемами зрения. Ловкость, координация, выносливость, сила, мощь - тоже на низком уровне", - говорит руководитель центра Байба Норите-Лапсиня.
В призывном центре НВС отметили, что при наборе в СГО не проводится проверка физической подготовки, главное - здоровье.
Отвечая на вопрос, в чем главная причина таких тенденций среди призывников, эксперты говорят, что проблема кроется в образе жизни молодых людей и их небрежном отношении к своему здоровью.
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