Часть призывников непригодна к службе. Каковы наиболее распространенные проблемы?

Еще столько же должны будут пройти более углубленную проверку, которую нельзя провести быстро, поэтому в этот призыв они тоже не попадут.

Каковы наиболее распространенные проблемы со здоровьем у призывников?

"В первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания, некоторым могут потребоваться дополнительные обследования у ЛОРа или в связи с психиатрией. В целом это все те же проблемы, что и в нашем обществе",

- говорит майор Рихардс Розенбаумс, начальник центра отбора и призыва в Национальные вооруженные силы (НВС).

Проблемы со здоровьем детей и молодежи волнуют не только вооруженные силы, но и Центр спортивной медицины при Детской больнице. Туда обращаются дети, которые занимаются спортом, но у многих из них не все в порядке со здоровьем.

Чаще всего это проблемы с сердцем и лишним весом.

"В последнее время среди занимающихся спортом значительно увеличился процент детей с проблемами зрения. Ловкость, координация, выносливость, сила, мощь - тоже на низком уровне", - говорит руководитель центра Байба Норите-Лапсиня.

В призывном центре НВС отметили, что при наборе в СГО не проводится проверка физической подготовки, главное - здоровье.

Отвечая на вопрос, в чем главная причина таких тенденций среди призывников, эксперты говорят, что проблема кроется в образе жизни молодых людей и их небрежном отношении к своему здоровью.

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