Бомбоубежища в Риге пока только на бумаге: реально использовать можно лишь несколько

В сфере гражданской обороны имеются и другие проблемы, требующие решения, в том числе необходимость расширения системы оповещения, которая является одним из важнейших элементов в случае нападения.

Чтобы улучшить систему гражданской обороны, представители Рижской думы изучают опыт Эстонии и Литвы, которые в этой сфере опережают Латвию.

Но лучшим примером является Финляндия, которая начала готовиться к угрозе военного нападения сразу после Второй мировой войны. Там система бомбоубежищ организована очень хорошо, при этом вся инфраструктура рассчитана на двойное использование - в качестве спортзалов, бассейнов, парковок и студий звукозаписи.

Можно взять на вооружение опыт Израиля, где используют сооружения контейнерного типа: их размещают рядом с детскими площадками, автостоянками, парками - везде, где наблюдается интенсивное движение людей и поблизости нет подземных убежищ.

В Риге под эту функцию в свое время было выделено 350 мест, но их готовность отличается. Например, семь мест уже отпали, так как там построены другие объекты, в 23 местах планировалось оборудовать бомбоубежища, но они так и остались на бумаге.

В настоящее время имеется 32 убежища, пять из которых находятся в удовлетворительном состоянии и могут временно использоваться - есть двери и стены, но имеются проблемы с инженерными коммуникациями и канализацией, устранение которых не потребует больших ресурсов.

Примечательно, что все потенциальные убежища находятся на правом берегу Даугавы, поскольку в советское время воображаемый враг находился на западе, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о их размещении и на левом берегу.

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