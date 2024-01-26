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СМИ: США не исключают вооруженного конфликта между Южной Кореей и КНДР

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын Фото: Reuters/ScanPix

Северная Корея может спровоцировать военное столкновение с Южной Кореей в ближайшие несколько месяцев. Такой сценарий развития событий прогнозирует администрация президента США, утверждает американская газета The New York Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

О подготовке Северной Кореи к войне свидетельствуют недавние более агрессивные заявления северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Источники издания уточняют, что в настоящее время нет оснований говорить о начале полномасштабной войны на Корейском полуострове.

Эксперты высказывают мнение, что военный удар Пхеньяна может быть нанесен таким образом, чтобы избежать быстрого обострения ситуации.

Ким Чен Ын в последнее время воодушевлен растущим военным сотрудничеством Северной Кореи с Россией, однако нет никаких признаков того, что Северная Корея готовится к широкомасштабной войне, подтвердили источники The New York Times.

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