СМИ: США не исключают вооруженного конфликта между Южной Кореей и КНДР

О подготовке Северной Кореи к войне свидетельствуют недавние более агрессивные заявления северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Источники издания уточняют, что в настоящее время нет оснований говорить о начале полномасштабной войны на Корейском полуострове.

Эксперты высказывают мнение, что военный удар Пхеньяна может быть нанесен таким образом, чтобы избежать быстрого обострения ситуации.

Ким Чен Ын в последнее время воодушевлен растущим военным сотрудничеством Северной Кореи с Россией, однако нет никаких признаков того, что Северная Корея готовится к широкомасштабной войне, подтвердили источники The New York Times.

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