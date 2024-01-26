Бришкенс: одно из решений кризиса на железной дороге - возвращение старых поездов

Он добавил, что для ремонта и возвращения старых поездов необходимы огромные инвестиции в размере нескольких миллионов евро, но сказал, что этот вариант рассматривается, и он понимает, что необходим план "В".

"Я не знаю, что будет с этими поездами. Я надеюсь на лучшее. Мы дали чешской компании Škoda Vagonka срок в два месяца, чтобы обеспечить 95-процентную надежность этих поездов.

Если это не будет обеспечено, нам может понадобиться резервный вариант, возможно, даже возвращение к старым поездам", - сказал Бришкенс.

Он сообщил, что этот резервный вариант сейчас готовится и что министр, скорее всего, обратится в правительство с просьбой о выделении средств на непредвиденные расходы, чтобы позволить Pasažieru vilciens провести эти ремонты, чтобы в случае необходимости вернуть старые поезда в эксплуатацию.

"Это один из вариантов", - сказал Бришкенс.

Он добавил, что если надежность в 95% не будет достигнута, будет обсуждаться возможность возврата новых поездов Škoda Vagonka производителю.

"Мы, Латвия, не собираемся соглашаться на брак, если это действительно брак, который нельзя починить", - подчеркнул министр.

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