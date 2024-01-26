Бришкенс: одно из решений кризиса на железной дороге - возвращение старых поездов

Одной из альтернатив для пассажирских перевозок по железной дороге является ремонт и возвращение старых поездов, заявил министр сообщения Каспар Бришкенс в передаче Spried ar Delfi.
Он добавил, что для ремонта и возвращения старых поездов необходимы огромные инвестиции в размере нескольких миллионов евро, но сказал, что этот вариант рассматривается, и он понимает, что необходим план "В".
"Я не знаю, что будет с этими поездами. Я надеюсь на лучшее. Мы дали чешской компании Škoda Vagonka срок в два месяца, чтобы обеспечить 95-процентную надежность этих поездов.
Если это не будет обеспечено, нам может понадобиться резервный вариант, возможно, даже возвращение к старым поездам", - сказал Бришкенс.
Он сообщил, что этот резервный вариант сейчас готовится и что министр, скорее всего, обратится в правительство с просьбой о выделении средств на непредвиденные расходы, чтобы позволить Pasažieru vilciens провести эти ремонты, чтобы в случае необходимости вернуть старые поезда в эксплуатацию.
"Это один из вариантов", - сказал Бришкенс.
Он добавил, что если надежность в 95% не будет достигнута, будет обсуждаться возможность возврата новых поездов Škoda Vagonka производителю.
"Мы, Латвия, не собираемся соглашаться на брак, если это действительно брак, который нельзя починить", - подчеркнул министр.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!