Видео ⟩ Лобовое столкновение грузовика и такси на Деглавском мосту

Посреди моста произошла авария с участием грузовика и такси Bolt.

"Я ехал по своей полосе от улицы Пернавас до улицы Ницгалес. Грузовик выехал на встречную полосу, и произошло лобовое столкновение", - рассказал программе таксист Иварс. В это время в такси находился клиент.

От серьезных травм обоих водителей спасли системы безопасности автомобилей.

Иварс около полугода работает таксистом и, как он сам признается, этот случай не заставит его сменить профессию.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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