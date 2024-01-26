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Видео ⟩ Лобовое столкновение грузовика и такси на Деглавском мосту

rus.tvnet.lv
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Лобовое столкновение грузовика и такси на Деглавском мосту
Лобовое столкновение грузовика и такси на Деглавском мосту Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Днем в пятницу, 26 января, на Деглавском мосту в Риге столкнулись два автомобиля, сообщает программа Degpunktā.

Посреди моста произошла авария с участием грузовика и такси Bolt.

"Я ехал по своей полосе от улицы Пернавас до улицы Ницгалес. Грузовик выехал на встречную полосу, и произошло лобовое столкновение", - рассказал программе таксист Иварс. В это время в такси находился клиент.

От серьезных травм обоих водителей спасли системы безопасности автомобилей.

Иварс около полугода работает таксистом и, как он сам признается, этот случай не заставит его сменить профессию.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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