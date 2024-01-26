Видео ⟩ Лобовое столкновение грузовика и такси на Деглавском мосту

Днем в пятницу, 26 января, на Деглавском мосту в Риге столкнулись два автомобиля, сообщает программа Degpunktā.
"Я ехал по своей полосе от улицы Пернавас до улицы Ницгалес. Грузовик выехал на встречную полосу, и произошло лобовое столкновение", - рассказал программе таксист Иварс. В это время в такси находился клиент.
От серьезных травм обоих водителей спасли системы безопасности автомобилей.
Иварс около полугода работает таксистом и, как он сам признается, этот случай не заставит его сменить профессию.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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