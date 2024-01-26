Видео ⟩ В баре в Старой Риге случилась кровавая драка из-за женщины

Правоохранители получили вызов в одно из заведений Старого города, но в итоге их участие потребовалось в соседнем баре, где произошла серьезная драка. Полицейские вмешались и, скорее всего, предотвратили еще большее кровопролитие.

Стражи порядка выслушали показания всех участников конфликта, чтобы понять, что на самом деле произошло в баре и почему.

"Через некоторое время на место прибыли медики, которые приняли решение госпитализировать пострадавших в медицинское учреждение. За причинение телесных повреждений возбуждено дело об административном правонарушении, а также будет оценена ответственность всех лиц, причастных к конфликту", - заявила представитель полиции.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

Внимание! На видео присутствуют сцены жестокости

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