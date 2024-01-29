Лайма Вайкуле в США, Лобода на Бали, а Стужук в Дубае

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.
Тина Кароль в перьях
Лайма Вайкуле в США
Триумф Дона
Интарс Бусулис веселился за кулисами
Рената Литвинова ловила машину
Кашерс и его новая фотосессия
Маркус Рива был в СПА
Дуа Липа в блестящем платье
Евгений Чичваркин опять приглашает на благотворительный ужин
Ким Кардашьян среди сумок
Новые рилсы Софии Стужук
Светлана Лобода на Бали
Настя Каменских ностальгировала
Ирина Шейк поделилась редкими фото
Диана Пашко готовится к премьере новой песни
Элина Пакалне гуляла по городу
Элина Глузунова на кухне
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