96-летнюю мать Зинаиды госпитализировали в Резекне в конце прошлого года. К сожалению, через некоторое время она скончалась.

Позже выяснилось, что Резекненская больница обратилась к коллекторам с просьбой взыскать с родственников умершей долг за оказанные покойной услуги.

Зинаида заявила, что мать репрессирована, поэтому имеет право на бесплатный уход, однако представитель больницы заявила, что, судя по всему, пациентка не предоставила документы, которые бы это подтверждали.

В тот же день, когда программа 4. studija связалась с руководством Резекненской больницы, Зинаиде позвонили из бухгалтерии этого учреждения и извинились за ошибку.

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!