Самый большой круизный лайнер в мире Icon of the Seas («Икона морей») отправился в первое семидневное плавание по островам Карибского моря из порта Майами во Флориде.
"Икона морей". На воду спущен крупнейший круизный лайнер мира: как он выглядит и чем недовольны защитники природы
Длина корабля является рекордной и составляет 365 м. Для сравнения, легендарный «Титаник» был почти на 100 метров короче (269 м), тогда как длина крупнейшего авианосца ВМФ СШA Gerald R.Ford – 333 метра.
В церемонии спуска судна на воду принял участие капитан сборной Аргентины по футболу, выигравший чемпионат мира, Лионель Месси. Сейчас он играет за клуб «Интер Майами».
Лайнер может вместить до 7600 пассажиров, которые будут спать, есть и развлекаться на 20 палубах с более чем 40 ресторанами, кафе и барами. Там также есть небольшой парк с тропической растительностью, театр, караоке, спортивные площадки для игры в теннис и волейбол, аттракционы для детей и аквапарк.
Судно зарегистрировано на Багамских островах и было построено в Финляндии за 2 млрд долларов США.
Двигатели, обеспечивающие движение этого плавучего парка развлечений, работают на сжиженном природном газе (СПГ).
Экологи раскритиковали этот вид топлива, заявив, что его использование приводит к выбросу в атмосферу метана.
С одной стороны СПГ сгорает более чисто, нежели традиционное судовое топливо, каким является, например, мазут, но современный СПГ на 85-95% состоит из метана.
В этой ситуации утечки метана в атмосферу более вероятны, а он является более опасным парниковым газом, нежели углекислый газ.
За 20-летний период метан удерживает в 80 раз больше тепла, нежели углекислый газ, поэтому радикальное сокращение именно подобных выбросов является жизненно важной стратегией для борьбы с изменением климата.
«Это – неверный шаг, — заявил агентству Reuters Брайан Комер, директор морской программы Международного совета по чистому транспорту (ICCT). — По нашим оценкам, использование СПГ в качестве судового топлива приведет к тому, что за время эксплуатации корабля, в атмосферу попадет на 120% парниковых газов больше, нежели, если бы он шел на обычном судовом газойле».
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Ранее на этой неделе ICCT опубликовал отчет, в котором утверждается, что выбросы метана от судов, работающих на СПГ, выше, чем полагается в соответствии с действующими правилами.
Однако хозяева судна, компания Royal Caribbean, утверждает, что Icon of the Seas на 24% более энергоэффективен, чем того требуют правила для современного морского транспорта. Компания также планирует представить корабль с нулевым уровнем выбросов к 2035 году.
По данным Международной ассоциации круизных линий, круизная индустрия является одним из наиболее быстрорастущих секторов туризма, причем, главным образом, он привлекает молодежь. В 2021 году вклад этого сектора туристического бизнеса в мировую экономику составил 75 млрд долларов США.
При этом из 54 круизных лайнеров, которые турфирмы будут использовать с января 2024 года по декабрь 2028, 63% работают на СПГ. В настоящее время на СПГ работают лишь около 6%.
«Икона морей»: основные цифры
- Icon of the Seas — крупнейший круизный лайнер в мире весом 250 800 тонн и длиной почти 365 метров.
- Строительство и приобретение самого корабля обошлось Royal Caribbean International почти в 2 млрд долларов США (1,65 млрд евро)
- По данным сайта Royal Caribbean, цена билетов варьируются от 1723 до 2639 долларов США на человека. Однако в популярное Рождественское плавание цена вырастет до 5124 долларов США на человека.
- Остановки первого рейса: Сент-Китс и Невис и столица Американских Виргинских островов: Шарлотта-Амалия.