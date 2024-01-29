В этой ситуации утечки метана в атмосферу более вероятны, а он является более опасным парниковым газом, нежели углекислый газ.

За 20-летний период метан удерживает в 80 раз больше тепла, нежели углекислый газ, поэтому радикальное сокращение именно подобных выбросов является жизненно важной стратегией для борьбы с изменением климата.

Гостиная в одной из кают Фото: Bloomberg

«Это – неверный шаг, — заявил агентству Reuters Брайан Комер, директор морской программы Международного совета по чистому транспорту (ICCT). — По нашим оценкам, использование СПГ в качестве судового топлива приведет к тому, что за время эксплуатации корабля, в атмосферу попадет на 120% парниковых газов больше, нежели, если бы он шел на обычном судовом газойле».

Фото: BBC

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Фото: BBC

Ранее на этой неделе ICCT опубликовал отчет, в котором утверждается, что выбросы метана от судов, работающих на СПГ, выше, чем полагается в соответствии с действующими правилами.

Однако хозяева судна, компания Royal Caribbean, утверждает, что Icon of the Seas на 24% более энергоэффективен, чем того требуют правила для современного морского транспорта. Компания также планирует представить корабль с нулевым уровнем выбросов к 2035 году.

Вид на Центральный парк с верхней палубы Фото: Getty Images

По данным Международной ассоциации круизных линий, круизная индустрия является одним из наиболее быстрорастущих секторов туризма, причем, главным образом, он привлекает молодежь. В 2021 году вклад этого сектора туристического бизнеса в мировую экономику составил 75 млрд долларов США.

При этом из 54 круизных лайнеров, которые турфирмы будут использовать с января 2024 года по декабрь 2028, 63% работают на СПГ. В настоящее время на СПГ работают лишь около 6%.

«Икона морей»: основные цифры

Аквапарк и один из бассейнов. Последние проверки перед первым рейсом Фото: Bloomberg

Icon of the Seas — крупнейший круизный лайнер в мире весом 250 800 тонн и длиной почти 365 метров.

Строительство и приобретение самого корабля обошлось Royal Caribbean International почти в 2 млрд долларов США (1,65 млрд евро)

По данным сайта Royal Caribbean, цена билетов варьируются от 1723 до 2639 долларов США на человека. Однако в популярное Рождественское плавание цена вырастет до 5124 долларов США на человека.

Остановки первого рейса: Сент-Китс и Невис и столица Американских Виргинских островов: Шарлотта-Амалия.

Акватеатр, если обычный кому-то не интересен Фото: Bloomberg