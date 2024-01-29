Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля: пользуйтесь уникальным моментом!

Скорпион

Данная неделя поможет Скорпионам в новых начинаниях. Это время станет отправной точкой в новое, яркое и благополучное будущее - такое, каким его видят сами Скорпионы. Мечты станут явью, но, может, и не сейчас, хотя первые зачатки новых побед и фундамент успеха будут заложены именно на стыке января и февраля. Также сейчас Скорпионы смогут найти выгоду в том, что на первый взгляд направлено им во вред.

Стрелец

Стрельцам астрологи рекомендуют прислушиваться и присматриваться ко всему, что происходит вокруг. Это крайне важно, поскольку счастье будет сокрыто в мелочах. Эксперты советуют представителям данного знака не ставить себя в жесткие рамки, ограничиваясь одним видом досуга, одним направлением развития бизнеса и рабочего процесса. Звезды помогут Стрельцам сориентироваться и направить жизненные обстоятельства в нужную им сторону.

Козерог

Козерогам можно попробовать заняться самоанализом, но чего точно делать нельзя, так это искать виновных в своих проколах. Это может сильно навредить представителям данного знака Зодиака. Как влияние планет реализуется на этой неделе, сказать сложно, но Козероги на волне успеха, поэтому нельзя расслабляться и останавливаться на достигнутом. Эта неделя - пик успеха, хотя следующая тоже может быть не хуже. Не нужно откладывать на потом то, что можно сделать сейчас.

Водолей

Водолеям нужно делать то, что помогает сглаживать внутренние переживания - говорить о своих проблемах с близкими и в целом укреплять свою психику, сознание, волю. Самое опасное чувство этой недели - зависть. Если у кого-то есть что-то более дорогое, на работе успехов больше, больше денег и признания - это не повод желать другому человеку зла. Нужно попробовать чему-то научиться у него. Это даст свои плоды, причем почти мгновенно.

Рыбы

Первое, о чем должны помнить Рыбы - это то, что не стоит принуждать себя постоянно работать из-под палки. Если не хочется трудиться - значит нужно отдохнуть. Если хочется любви - значит пора знакомиться с кем-то и проявлять инициативу. Если хочется стать ближе со второй половинкой и родственниками - нужно посвящать им больше времени. Все мечты реализуемы, но Рыбам нельзя ждать у моря погоды.

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