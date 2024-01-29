Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля: пользуйтесь уникальным моментом!

Согласно прогнозу экспертов DailyHoro, эта неделя должна стать очень благоприятной и невероятно стабильной, поскольку ни плохих, ни хороших крупных астрологических событий не ожидается. Продолжайте заниматься любимыми делами и выполнять свои обязанности.
Овен
Овнам сейчас как никогда нужна самоуверенность. Это будет особая неделя. У них появится шанс не просто шагнуть далеко вперед, а совершить скачок. Это очень позитивные дни, когда многим Овнам удастся почувствовать приближение чего-то очень хорошего. Это будет полоса удач, новых знакомств, позитивных событий. Во всех сферах жизни Овнов настигнет воодушевление, желание идти вперед. Такой момент нельзя упускать.
Телец
В эти семь дней даже самые замкнутые и застенчивые Тельцы смогут сделать шаг навстречу другому человеку, чтобы найти свою любовь, укрепить дружбу. События будут стремительно развиваться, поэтому представителям данного знака предстоит не самая простая неделя, но одна из самых продуктивных за последние пару месяцев и за всю зиму в целом. Нужно набраться смелости, чтобы делать то, что может принести огромные дивиденды.
Близнецы
Близнецам нужно больше времени проводить на свежем воздухе либо заниматься спортом. Этим людям необходимо держать дистанцию по отношению к неприятным личностям и раздражающим делам, уделяя некоторое время развлечениям и любимому хобби. Пришло время работы, время труда, но и время эффективного отдыха. Не стоит упускать возможности преуспеть в бизнесе или в делах, даже в делах домашних.
Рак
Обычно с первой попытки добиваться результата всем людям бывает сложно, но у Раков на этой неделе будет много шансов преуспеть в чем-то новом, узрев мгновенный успех. Рассчитывать на подобный расклад во всем не стоит, но Вселенная сейчас определенно ставит Раков чуть выше других людей в этом плане. Не стоит завидовать Ракам, потому что большие спонтанные успехи могут привлечь завистников и врагов.
Лев
Львам астрологи настоятельно рекомендуют почаще обращать внимание на мелочи, важные незаметные детали. Именно в них будет скрыт особый смысл, который Львам дано понять и проанализировать. Ответ на вопрос, на что лучше направить энергию, довольно прост. Астрологи считают, что эта неделя идеально подходит как для любви, так и для финансовой активности, работы, путешествий, занятий спортом.
Дева
Девам порой крайне сложно определить причину своих неудач и проблем, но на этой неделе они наконец-таки поймут, что сделали не так в прошлом, почему оступились и навлекли на себя проблемы. Это будет время озарений и эффективного самоанализа, но лучше не уходить в него с головой, чтобы осталось время на приятные воспоминания и приятные дела в настоящем времени. Оптимизм - лучшее оружие в борьбе за успех.
Весы
Астрологические прогнозы предрекают Весам отличную неделю для преобразования жилища, но можно также будет посвятить время своему здоровью, любимым людям, детям, родителям. Желание отгородиться от близких ни к чему хорошему не приведет, а вот общительность, напротив, станет для Весов золотой жилой. В период с 29 января по 4 февраля велика вероятность встретить важных людей, которые помогут Весам стать лучше.
Скорпион
Данная неделя поможет Скорпионам в новых начинаниях. Это время станет отправной точкой в новое, яркое и благополучное будущее - такое, каким его видят сами Скорпионы. Мечты станут явью, но, может, и не сейчас, хотя первые зачатки новых побед и фундамент успеха будут заложены именно на стыке января и февраля. Также сейчас Скорпионы смогут найти выгоду в том, что на первый взгляд направлено им во вред.
Стрелец
Стрельцам астрологи рекомендуют прислушиваться и присматриваться ко всему, что происходит вокруг. Это крайне важно, поскольку счастье будет сокрыто в мелочах. Эксперты советуют представителям данного знака не ставить себя в жесткие рамки, ограничиваясь одним видом досуга, одним направлением развития бизнеса и рабочего процесса. Звезды помогут Стрельцам сориентироваться и направить жизненные обстоятельства в нужную им сторону.
Козерог
Козерогам можно попробовать заняться самоанализом, но чего точно делать нельзя, так это искать виновных в своих проколах. Это может сильно навредить представителям данного знака Зодиака. Как влияние планет реализуется на этой неделе, сказать сложно, но Козероги на волне успеха, поэтому нельзя расслабляться и останавливаться на достигнутом. Эта неделя - пик успеха, хотя следующая тоже может быть не хуже. Не нужно откладывать на потом то, что можно сделать сейчас.
Водолей
Водолеям нужно делать то, что помогает сглаживать внутренние переживания - говорить о своих проблемах с близкими и в целом укреплять свою психику, сознание, волю. Самое опасное чувство этой недели - зависть. Если у кого-то есть что-то более дорогое, на работе успехов больше, больше денег и признания - это не повод желать другому человеку зла. Нужно попробовать чему-то научиться у него. Это даст свои плоды, причем почти мгновенно.
Рыбы
Первое, о чем должны помнить Рыбы - это то, что не стоит принуждать себя постоянно работать из-под палки. Если не хочется трудиться - значит нужно отдохнуть. Если хочется любви - значит пора знакомиться с кем-то и проявлять инициативу. Если хочется стать ближе со второй половинкой и родственниками - нужно посвящать им больше времени. Все мечты реализуемы, но Рыбам нельзя ждать у моря погоды.
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