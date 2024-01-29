Скользкие дороги затрудняют движение в центральной части Латвии

К 6:50 условия движения были осложнены почти по всем шоссе в радиусе 100 километров вокруг Риги.

Таллинское шоссе обледенело на всем протяжении, тогда как Бауское шоссе обледенело только до Дзимтмисы.

В западной части Курземе, во всей Латгале, а также в восточной части Видземе условия езды по большим дорогам удовлетворительны.

Скользкие участки дорог посыпают противоскользящими материалами. Чтобы улучшить условия движения, в работах по содержанию дорог принимают участие 78 единиц зимней техники.

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