Пн, 29.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Заветный проект Кремля по строительству газопровода столкнулся с новыми проблемами

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Сотрудник "Газпрома"
Сотрудник "Газпрома" Фото: Reuters / Scanpix

Россия планировала начало строительства газопровода "Сила Сибири - 2" в первом квартале 2024 года, однако, очень возможно, его придется перенести, сообщает The Financial Times со ссылкой на правительство Монголии.

Несмотря на то, что Россия готова начать строительство нового газопровода, Россия и Китай так и не согласовали важные детали проекта, сообщил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

"Обоим сторонам по-прежнему нужно время, чтобы провести более детальные экономические исследования", - сказал он.

По словам премьера Монголии, мировые тенденции на газовом рынке в течение последних двух лет осложнили переговоры.

"Китай и Россия по-прежнему считают и исследуют, какой может быть экономическая польза от этого проекта", - сказал Оюун-Эрдэнэ.

25 января вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что срок строительства "Силы Сибири - 2" и главные техническо-экономические показатели будут установлены после того, "как будут подписаны все необходимые соглашения с китайскими партнерами".

В октябре вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что строительство "Силы Сибири - 2" начнется в первом квартале 2024 года, сразу же после утверждения документации газопровода "Союз Восток".

Указывается, что новый договор о поставках газа с Китаем чрезвычайно важен для "Газпрома", который потерял европейский рынок и более половины объема экспорта. Сейчас, спустя почти два года после начала войны в Украине, "Газпром" поставляет Европе самый низкий объем газа со времен последних лет существования СССР. Кроме того, "Газпром" был вынужден снизить объемы добычи газа на треть, что является крупнейшим показателем в истории компании. "Газпром" рассчитывал, что поставки по газопроводу "Сила Сибири - 2" могут начаться в 2030 году.

В прошлом году развязавший кровавую войну в Украине российский диктатор Владимир Путин встретился с китайским лидером Си Цзиньпином и попытался убедить его подписать согласие по этому проекту, который Кремль уже более семи лет считает главным символом "российско-китайской дружбы".

В конце мая прошлого года стало известно, что вместо "Силы Сибири -2" Китай в качестве приоритета рассматривает газопровод из Туркменистана. Несмотря на то, что туркменский газ стоит на 30% дороже российского, а переговоры о возможной скидке не принесли результата, Пекин дал зеленый свет поставкам из Туркменистана. Оттуда Китай получит 30 миллиардов кубометраов газа в год.

Китай уже сейчас получает российский газ по газопроводу "Сила Сибири", который начал работать в 2019 году. В прошлом году по этому газопроводу было поставлено 23 миллиарда кубометров газа, что компенсирует восьмую часть бывшего экспорта в Европу, который в пиковые времена составлял 170-180 миллиардов кубометров газа в год. "Сила Сибири - 2" - важный проект, так как он позволит увеличить мощность поставок газа Китаю на 50 миллиардов кубометров газа в год.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх