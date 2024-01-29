Россия планировала начало строительства газопровода "Сила Сибири - 2" в первом квартале 2024 года, однако, очень возможно, его придется перенести, сообщает The Financial Times со ссылкой на правительство Монголии.
Несмотря на то, что Россия готова начать строительство нового газопровода, Россия и Китай так и не согласовали важные детали проекта, сообщил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
"Обоим сторонам по-прежнему нужно время, чтобы провести более детальные экономические исследования", - сказал он.
По словам премьера Монголии, мировые тенденции на газовом рынке в течение последних двух лет осложнили переговоры.
"Китай и Россия по-прежнему считают и исследуют, какой может быть экономическая польза от этого проекта", - сказал Оюун-Эрдэнэ.
25 января вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что срок строительства "Силы Сибири - 2" и главные техническо-экономические показатели будут установлены после того, "как будут подписаны все необходимые соглашения с китайскими партнерами".
В октябре вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что строительство "Силы Сибири - 2" начнется в первом квартале 2024 года, сразу же после утверждения документации газопровода "Союз Восток".
Указывается, что новый договор о поставках газа с Китаем чрезвычайно важен для "Газпрома", который потерял европейский рынок и более половины объема экспорта. Сейчас, спустя почти два года после начала войны в Украине, "Газпром" поставляет Европе самый низкий объем газа со времен последних лет существования СССР. Кроме того, "Газпром" был вынужден снизить объемы добычи газа на треть, что является крупнейшим показателем в истории компании. "Газпром" рассчитывал, что поставки по газопроводу "Сила Сибири - 2" могут начаться в 2030 году.
В прошлом году развязавший кровавую войну в Украине российский диктатор Владимир Путин встретился с китайским лидером Си Цзиньпином и попытался убедить его подписать согласие по этому проекту, который Кремль уже более семи лет считает главным символом "российско-китайской дружбы".
В конце мая прошлого года стало известно, что вместо "Силы Сибири -2" Китай в качестве приоритета рассматривает газопровод из Туркменистана. Несмотря на то, что туркменский газ стоит на 30% дороже российского, а переговоры о возможной скидке не принесли результата, Пекин дал зеленый свет поставкам из Туркменистана. Оттуда Китай получит 30 миллиардов кубометраов газа в год.
Китай уже сейчас получает российский газ по газопроводу "Сила Сибири", который начал работать в 2019 году. В прошлом году по этому газопроводу было поставлено 23 миллиарда кубометров газа, что компенсирует восьмую часть бывшего экспорта в Европу, который в пиковые времена составлял 170-180 миллиардов кубометров газа в год. "Сила Сибири - 2" - важный проект, так как он позволит увеличить мощность поставок газа Китаю на 50 миллиардов кубометров газа в год.
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