Заветный проект Кремля по строительству газопровода столкнулся с новыми проблемами

Несмотря на то, что Россия готова начать строительство нового газопровода, Россия и Китай так и не согласовали важные детали проекта, сообщил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

"Обоим сторонам по-прежнему нужно время, чтобы провести более детальные экономические исследования", - сказал он.

По словам премьера Монголии, мировые тенденции на газовом рынке в течение последних двух лет осложнили переговоры.

"Китай и Россия по-прежнему считают и исследуют, какой может быть экономическая польза от этого проекта", - сказал Оюун-Эрдэнэ.

25 января вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что срок строительства "Силы Сибири - 2" и главные техническо-экономические показатели будут установлены после того, "как будут подписаны все необходимые соглашения с китайскими партнерами".

В октябре вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что строительство "Силы Сибири - 2" начнется в первом квартале 2024 года, сразу же после утверждения документации газопровода "Союз Восток".