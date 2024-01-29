В вентспилсской больнице девушке сделали сложнейшую операцию на позвоночнике

По словам медиков, оперировать сколиоз чаще всего рекомендуют в подростковом возрасте, чтобы снизить риски и пациент быстрее восстановился после операции. Пациентке сколиоз диагностировали в 12 лет, однако семья не была уверена, что операция будет лучшим решением, поэтому ее не сделали.

Как пояснил Оситис, коррекция сколиоза во взрослом возрасте более опасна и чревата риском тяжелых осложнений: возможны дисфункция спинного мозга, паралич, кровотечение, а также уже в процессе вмешательства может выясниться, что невозможно достичь запланированного результата. Однако в данном случае магнитно-резонансная томография не выявила противопоказаний для хирургического вмешательства, и пациентка решила пройти операцию, несмотря на риск осложнений. Она решилась на это во имя будущего, осознавая, что без операции возникнут серьезные проблемы со здоровьем.



Доктор Оситис отмечает, что с самого начала было известно, что операция будет длительной, состоящей из двух этапов, с использованием имплантов.



Доктор подчеркивает, что операция прошла без осложнений. Рост пациентки, если сравнивать до- и послеоперационные измерения, увеличился на пять сантиметров.