В вентспилсской больнице девушке сделали сложнейшую операцию на позвоночнике

В Курземском центре хирургии позвоночника в Вентспилсе 30-летней пациентке провели уникальную операцию по исправлению сколиоза четвертой степени.
Операцию, продолжавшуюся семь часов, провела команда специалистов Курземского центра хирургии позвоночника Северокурземской региональной больницы, используя современные технологии: руководитель центра хирург Янис Оситис, хирург Дмитрий Киреев, анестезиолог, реаниматолог Олафс Кенгис, медсестра-анестезиолог Ина Крининя и операционная медсестра Синтия Брице.
IV степень сколиоза - это тяжелое искривление позвоночника с деформацией таза и грудной клетки. Угол искривления достигает свыше 60 градусов и более, из-за этого страдают не только спина и позвоночник, но и внутренние органы.
По словам медиков, оперировать сколиоз чаще всего рекомендуют в подростковом возрасте, чтобы снизить риски и пациент быстрее восстановился после операции. Пациентке сколиоз диагностировали в 12 лет, однако семья не была уверена, что операция будет лучшим решением, поэтому ее не сделали.
Как пояснил Оситис, коррекция сколиоза во взрослом возрасте более опасна и чревата риском тяжелых осложнений: возможны дисфункция спинного мозга, паралич, кровотечение, а также уже в процессе вмешательства может выясниться, что невозможно достичь запланированного результата. Однако в данном случае магнитно-резонансная томография не выявила противопоказаний для хирургического вмешательства, и пациентка решила пройти операцию, несмотря на риск осложнений. Она решилась на это во имя будущего, осознавая, что без операции возникнут серьезные проблемы со здоровьем.
Доктор Оситис отмечает, что с самого начала было известно, что операция будет длительной, состоящей из двух этапов, с использованием имплантов.
Доктор подчеркивает, что операция прошла без осложнений. Рост пациентки, если сравнивать до- и послеоперационные измерения, увеличился на пять сантиметров.
Чтобы правильно установить все импланты и крепления (а операция затронула 10 позвонков и были сделаны искусственные переломы в 5 сегментах), использовались современные технологии, такие как 3D-рентген и аппарат для реинфузии крови (Cell Saver). Большое значение имели также качественные импланты, разработанные и адаптированные производителем Human Tech.
Важную роль в операции сыграла и профессиональная работа анестезиологов. Специфика этой операции требовала проведения раздельной интубации, чтобы во время анестезии можно было при необходимости вентилировать каждое легкое отдельно или оба вместе. Кроме того, из-за сколиоза было нестандартное расположение внутренних органов, а также сосудов, что усложняло процесс.
Пациентка после операции чувствует себя хорошо и настроена на скорейшее выздоровление, а также очень благодарна врачам и персоналу больницы.
С 2019 года, когда в вентспилсской больнице заработал Курземский центр хирургии позвоночника и начались регулярные операции, их количество значительно возросло - в 2019 году было проведено 139 операций, а в 2023 году - 329. Всего за период с 2019 по 2023 год проведено 1290 операций.
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