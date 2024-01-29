Задержанных в Таиланде участников группы "Би-2" содержат в чудовищных условиях

Проблемы у гастролеров начались 25 января. Как сообщают СМИ, их задержали после концерта на Пхукете из-за отсутствия рабочей визы. На них был наложен штраф, после чего музыкантов отправили в центре содержания миграционной полиции, до решения вопросов, связанных с их пребыванием. Сами фигуранты усматривают в этом давление извне, связанное с их антивоенной гражданской позицией.

Им уже запретили въезд в Таиланд на 5 лет, а теперь им грозит депортация в Россию.





Прокремлевские медиа пишут, что в этом случае им грозит уголовное дело: по крайней с такой инициативой выступила общественная организация "Ветераны России", которая намерена обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ.

Журналист и ведущий "Дождя" Михаил Козырев говорит, что у музыкантов в Таиланде отобрали средства связи и не предоставляют им перевод судебных документов, а также подсаживают в камеру русскоговорящих переговорщиков, которые оказывают психологическое давление. "Условия, в которых они содержатся — совершенно чудовищные. Они сейчас в открытой камере — это клетка под раскаленным солнцем, там сейчас 35-40 градусов жары. Последний раз, когда организатора концерта допустили к ребятам, то он увидел свалку голых тел в трусах, потому что вся одежды промокла и тени никакой нет", - рассказывает журналист.

Отметим, что с проблемами во время гастролей по Юго-Восточной Азии также столкнулся Максим Галкин, которого не впустили на Бали и вообще отказали во въезде в Индонезию.

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