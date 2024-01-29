"У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу", - отметил президент.

Зеленский сказал, около 6,5-7,5 миллиона украинцев покинули Украину.

Военнообязанные украинцы, которые выехали за границу, должны вернуться и, если не воевать, то платить налоги, заявил президент.

"Разные люди уезжали по разным причинам. В первые дни войны были открыты все границы. Была война, люди спасали своих детей, все это совершенно понимают. Люди уезжали в разные страны мира, кто-то оставался здесь, это был выбор каждого человека. Мы бы хотели, чтобы люди, выехавшие вне закона Украины, мобилизационного возраста, были в Украине. Вопрос не в том, что они все должны быть на фронте - у нас большая армия", - сказал президент.