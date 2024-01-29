Численность солдат в украинской армии сейчас составляет около 880 тысяч человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.
"У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу", - отметил президент.
Зеленский сказал, около 6,5-7,5 миллиона украинцев покинули Украину.
Военнообязанные украинцы, которые выехали за границу, должны вернуться и, если не воевать, то платить налоги, заявил президент.
"Разные люди уезжали по разным причинам. В первые дни войны были открыты все границы. Была война, люди спасали своих детей, все это совершенно понимают. Люди уезжали в разные страны мира, кто-то оставался здесь, это был выбор каждого человека. Мы бы хотели, чтобы люди, выехавшие вне закона Украины, мобилизационного возраста, были в Украине. Вопрос не в том, что они все должны быть на фронте - у нас большая армия", - сказал президент.
"Есть люди, которые уехали и не вернулись на свою работу. Это их право. Но если они граждане Украины, они должны платить налоги, желательно в Украине. Потому что эти деньги мы потом отдаем нашим солдатам, которые нас защищают", - добавил Зеленский.
Ранее сообщалось, что в конце декабря 2023 года украинское правительство внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, но 11 января его вернули на доработку. В первой версии законопроекта правительство среди прочего предлагало снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет, разделить граждан на две категории - "годен" и "не годен" к военной службе, исключив промежуточную категорию - "ограниченно годен", а также установить перечень тех, кто имеет право на отсрочку и освобождение от призыва.
Реагируя на этот законопроект, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит необходимости в мобилизации на войну 500 тысяч человек.
"Я пока не увидел достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать", - сказал Зеленский. Президент также подчеркнул, что вопрос мобилизации, по его мнению, это прежде всего "вопрос справедливости". "Потому что есть люди, которые с первого дня на войне. То, что они не жалуются, не значит, что не должно быть возможности людям их заменить, им отдохнуть", - объяснил глава государства.
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