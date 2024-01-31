В России потребовали убрать из школы цитату Михаила Барышникова

В здании школы появилась цитата Михаила Барышникова: "Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных. Я стараюсь танцевать лучше себя самого".

Мэр Кисловодска требует убрать цитату Михаила Барышникова со стены хореографической школы. По его словам, тот «бросил свою родную страну и не поддерживает ее».



Для справки: Барышников покинул страну в 1970-х годах и с тех пор ни разу не возвращался обратно pic.twitter.com/GKln9RRySt — Garaev Ruslan (@garaevruslan03) January 29, 2024

"Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего ее, наших парней-героев, нашего президента в той борьбе, которую мы все, всей страной, всем Кисловодском ведем за своё будущее, будущее наших детей и всей нашей страны", - заявил мэр Кисловодска в своём Telegram-канале.

По словам мэра Кисловодска, цитату заменят на слова "одного их наших гениев, настоящего патриота родной земли", однако кого именно, он не уточнил.