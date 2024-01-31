В России потребовали убрать из школы цитату Михаила Барышникова

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев распорядился убрать со здания новой хореографической школы цитату Михаила Барышникова, потому что балетмейстер, по словам чиновника, бросил "свою родную страну" и не поддерживает президента России.
В здании школы появилась цитата Михаила Барышникова: "Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных. Я стараюсь танцевать лучше себя самого".
Мэр Кисловодска требует убрать цитату Михаила Барышникова со стены хореографической школы. По его словам, тот «бросил свою родную страну и не поддерживает ее».— Garaev Ruslan (@garaevruslan03) January 29, 2024
Для справки: Барышников покинул страну в 1970-х годах и с тех пор ни разу не возвращался обратно pic.twitter.com/GKln9RRySt
"Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего ее, наших парней-героев, нашего президента в той борьбе, которую мы все, всей страной, всем Кисловодском ведем за своё будущее, будущее наших детей и всей нашей страны", - заявил мэр Кисловодска в своём Telegram-канале.
По словам мэра Кисловодска, цитату заменят на слова "одного их наших гениев, настоящего патриота родной земли", однако кого именно, он не уточнил.
Михаил Барышников (родился в 1948 году в Риге) - артист балета, который в 1970-х уехал на Запад и больше никогда не возвращался ни в СССР, ни в Россию. В 2022 году Барышников получил орден Трех звёзд из рук президента Латвии Эгила Левитса.
В 2013 году в интервью Русской службе ВВС Барышников говорил, что у него есть ностальгия по русским людям и русской культуре, но "не по этому месту на географической карте".
"Я и прожил-то в России всего 10 лет. Я - продукт латвийского воспитания, хотя родители у меня были русские со всеми вытекающими из этого последствиями".
После начала полномасштабной войны в Украине Барышников вместе с писателем Борисом Акуниным и экономистом Сергеем Гуриевым начал сбор средств для украинских беженцев в рамках проекта "Настоящая Россия". Власти РФ объявили проект "нежелательной" организацией.
Летом 2022 года после блокировки сайта "Настоящей России" Барышников обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину.
"Такие, как мы, принесли больше чести русскому миру, чем все ваше неточное высокоточное оружие. Вашему русскому миру - миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, - не бывать, пока есть мы, привитые в детстве от этой чумы", - говорилось в обращении артиста.
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