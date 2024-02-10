"Страна, в которую я никогда не вернусь - это..." 10 вопросов Алексу Дубасу

RUS TVNET попросил Алекса Дубаса закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. В школе я ненавидел... то, что уроки начинаются так рано. Когда тебе в темноте по зимнему морозу приходится тащиться в класс с ужасным дневным освещением и портретами писателей и учёных, которые назидательно и укоризненно как бы смотрят на тебя маленького и сонного.

2. Последний фильм, который меня впечатлил... "Солтберн". Открыл для себя нового и удивительного актёра - Барри Кеогана. Он - невероятный.

3. Моя первая заграница... Франция, конечно. И это первая любовь - навсегда.

4. Я отдыхаю тогда, когда... работаю.

5. Сильный человек - это... тот, который чётко понимает, когда можно идти на компромиссы, а когда - нет.

6. Я никогда не умел... водить машину и подлизываться.

7. Страна, в которую я никогда не вернусь - это... Восточный Тимор. Далеко и неинтересно.

8. Главный неснятый фильм, который я бы хотел увидеть... их несколько. И это мои собственные фильмы, сюжеты и сценарии которых я придумал.

9. Я сегодня понял, что... теперь мне по утрам больше заходит чай, а не кофе.

10. Я боюсь... что Путин будет руководить своей страной ещё долго.

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