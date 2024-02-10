"Страна, в которую я никогда не вернусь - это..." 10 вопросов Алексу Дубасу

16 февраля в Splendid Palace пройдёт событие-спектакль "Неснятое кино" - это новый проект Алекса Дубаса, основанный на сценариях ещё не снятых фильмов и озвученный песнями Саши Гагарина из группы "Сансара".
RUS TVNET попросил Алекса Дубаса закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. В школе я ненавидел... то, что уроки начинаются так рано. Когда тебе в темноте по зимнему морозу приходится тащиться в класс с ужасным дневным освещением и портретами писателей и учёных, которые назидательно и укоризненно как бы смотрят на тебя маленького и сонного.
2. Последний фильм, который меня впечатлил... "Солтберн". Открыл для себя нового и удивительного актёра - Барри Кеогана. Он - невероятный.
3. Моя первая заграница... Франция, конечно. И это первая любовь - навсегда.
4. Я отдыхаю тогда, когда... работаю.
5. Сильный человек - это... тот, который чётко понимает, когда можно идти на компромиссы, а когда - нет.
6. Я никогда не умел... водить машину и подлизываться.
7. Страна, в которую я никогда не вернусь - это... Восточный Тимор. Далеко и неинтересно.
8. Главный неснятый фильм, который я бы хотел увидеть... их несколько. И это мои собственные фильмы, сюжеты и сценарии которых я придумал.
9. Я сегодня понял, что... теперь мне по утрам больше заходит чай, а не кофе.
10. Я боюсь... что Путин будет руководить своей страной ещё долго.
Билеты на событие-спектакль "Неснятое кино" с Алексом Дубасом можно купить здесь.
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