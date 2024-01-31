Инцидент также зафиксировали камеры наблюдения, расположенные в магазине. Украденная коробка для пожертвований принадлежала благотворительному фонду Zīļuks.

Хотя в коробке было всего несколько евро, потеря вызывает душевные переживания. Как признается руководство магазина, сбор этих пожертвований продолжится.

Журналисты программы около магазина встретили группу подростков, которые стояли на остановке общественного транспорта.

У них в руках были электронные сигареты и открытая бутылка виски под мышкой. Двое из компании поспешно ушли, оставив своих товарищей.

Молодые люди рассказали, что не обратились в полицию, так как боялись пострадать от насилия. С другой стороны, девушка в компании узнала о краже только во вторник вечером, 30 декабря.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту кражи в магазине на улице Баускас. Молодым людям придется ответить за кражу в небольшом объеме. Не исключено, что в понедельник, 29 января, компания совершила нечто подобное в другом месте.

Из киоска Narvesen в торговом центре Origo также были украдены пожертвования для украинских военных беженцев.

"Я зашла в Origo со стороны, которая ближе к улице Чака. Через дверь с бешеной скоростью выбегали молодые люди. А около Narvesen девушка, которая там работает, очень встревоженным голосом сообщила по телефону, что случилось нечто безумное, что несовершеннолетние украли пожертвования", - рассказала очевидица.

Сотрудники полиции уже начали расследование этого дела.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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