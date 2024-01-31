В ближайшие годы в Риге потребуется отремонтировать четыре моста

Отвечая на вопрос, сколько Вантовый мост еще сможет простоять без ремонта, Вайводс сказал:

"Для повседневной нагрузки он безопасен! Инспекция указала, что еще пару лет он может постоять. Но у нас уже нет пары лет - есть определенный период, когда мы снова будем проводить инспекцию".

Вайводс также заметил, что запланирован и ремонт Воздушного моста. Глава департамента рассказал, что разработан проект минимальной реконструкции моста. Но его ремонт начнется после того, как будет окончен ремонт Земитанского моста.

"Мы не можем одновременно ремонтировать их оба. Для Земитанского путепровода уже закончен проект, и сейчас уже отправлен для департамента по закупкам. Хочу сказать, что издержки очень разумные, просчитанные, и надеюсь, мы уложимся чуть больше чем в 10 миллионов", - сказал Вайводс.

Ранее RUS TVNET писал, что 9 ноября 2023 года для движения был полностью открыт Брасовский мост.

Брасовский мост был сдан в эксплуатацию в 1959 году, и вплоть до 2019 года не проводилось значительных ремонтных работ для улучшения его технического состояния.

В начале ремонта на Брасовском мосту весной 2019 года было установлено, что мост находится в очень плохом состоянии и его необходимо полностью снести, разработать новый строительный проект и построить заново.

Демонтаж старого Брасовского моста был начат летом 2021 года, а в мае 2022 года началось строительство нового моста.

Теперь Брасовский мост состоит из двух соседних и не соединенных между собой путепроводов. Один из них находится со стороны улицы Дунтес, второй - со стороны улицы Бривибас. Ширина каждого построенного путепровода составляет 22,9 метра.

Общая протяженность строительного объекта составляет 400 метров, из них длина самого моста - 121 метр. Мост имеет пятипролетную конструкцию системы непрерывной балки. Строительство Брасовского моста осуществляло объединение поставщиков CP - Rīgas tilti.

Строительство Брасовского моста осуществлено в рамках проекта "Путепровод через железную дорогу у станции Браса", получившего софинансирование из Фонда сплочения Европейского союза. Общая сумма проекта составляет 16 млн евро, из них 11,85 млн евро планируется покрыть за счет софинансирования из Фонда сплочения Европейского союза, 418 000 - за счет дотаций из госбюджета, а остальное - за счет средств самоуправления.

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