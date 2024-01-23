Из-за осыпающегося бетона под Калнциемским мостом натянули еще одну защитную сетку

В Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы пояснили, что Калнциемский мост проверяется еженедельно. Последняя такая проверка прошла 17 января.

Рабочие, по мере возможности, убирают поврежденный бетон. После последней проверки было решено поставить дополнительную защитную сетку там, где ее раньше не было.

В муниципалитете поясняют, что бетон с карнизов осыпается, но его состояние не влияет на несущую способность эстакады, и передвигаться по мосту безопасно.

В этом году на Калнциемском мосту запланирована специальная проверка, чтобы оценить техническое состояние моста, его несущую способность и безопасность эксплуатации.

Также будут оценены дефекты, возникшие в процессе эксплуатации и их причины, износ, оставшийся срок службы и стоимость замены.

Планируют определить и допустимые эксплуатационные нагрузки.

Специальная инспекция порекомендует меры, которые необходимо принять для поддержания несущей способности и обеспечения долговечности и безопасности движения по мосту.

По информации, имеющейся в архиве агентства LETA, последний раз Калнциемский мост ремонтировали в 2000 году. Реконструкция моста тогда обошлась в 1,6 миллиона латов (около 2,2 миллиона евро).

В 2016 году на мосту были проведены работы по восстановлению дорожного покрытия.

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