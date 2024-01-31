VDD продолжает собирать информацию о деятельности Русского союза Латвии

По словам Митрофанова, в предупреждении было упомянуто еще одно лицо, являющееся членом РСЛ, но не являющееся должностным лицом. Митрофанов отметил, что по закону право говорить от имени партии есть либо у сопредседателя, либо у правления в целом, однако в предупреждении VDD не было указано, что сопредседатель или правление заявляли что-то, что поддерживает агрессию.

"Этот вопрос мы рассмотрели на заседании правления и решили, что наша обязанность проинформировать все наши территориальные отделения, чтобы они могли на месте скоординироваться и передать информацию каждому члену партии с просьбой не распространять информацию, которая в нынешних условиях может быть вредной, как, например, информация, которая поддерживает агрессию, ложные сведения из непроверенных источников", - сказал Митрофанов.

Ранее сообщалось, что, как показало расследование российской независимой исследовательской журналистской организации The Insider, проведенное в сотрудничестве с журналистами Эстонии, Латвии и Швеции, Жданок вела активную переписку с лицами, которые, предположительно, являются офицерами ФСБ России, в том числе посылала им отчеты о своей деятельности. Расследование основано на материалах взломанной электронной переписки Жданок.

По словам Жанны Карелиной, представителя Жданок, из содержания статьи можно сделать вывод, что взломана была не электронная почта Жданок, а почта другого лица, поэтому нет смысла обращаться в правоохранительные органы в связи со взломом электронной почты евродепутата.