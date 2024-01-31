Служба государственной безопасности (VDD) продолжает собирать информацию о деятельности Русского союза Латвии и оценивает ее в рамках своей компетентности, сообщили в службе.
Если в деятельности партии будут выявлены нарушения, VDD передаст дело в прокуратуру в установленном законом порядке.
VDD также напомнила, что в марте 2022 года, установив, что деятельность Русского союза Латвии и ее представителей не соответствует демократическим ценностям и интересам государственной безопасности Латвии, служба вынесла партии предупреждение.
Кроме того, 5 декабря 2022 года в соответствии с процедурой, предусмотренной Законом о политических партиях, VDD направила Генеральному прокурору собранную информацию и свою оценку деятельности партии и ее несоответствия государственной безопасности Латвии.
На основании информации, предоставленной VDD, 24 февраля 2023 года прокурор направил партии предупреждение.
Как сообщил агентству LETA депутат Рижской думы от РСЛ Мирослав Митрофанов, предупреждение от VDD было получено в марте 2022 года. По словам политика, ничто не свидетельствует о том, что РСЛ нарушил законы, и в этом предупреждении о законах не было речи.
"В предупреждении VDD указала, что РСЛ не может поддерживать агрессию. Также они указали на голосование депутата Европейского парламента (ЕП) Татьяны Жданок в ЕП, где она не поддержала резолюцию против агрессии России в Украине. Мы все понимаем, что это не нарушение закона, а политическое голосование, которое является выбором каждого депутата", - сказал сопредседатель РСЛ.
По словам Митрофанова, в предупреждении было упомянуто еще одно лицо, являющееся членом РСЛ, но не являющееся должностным лицом. Митрофанов отметил, что по закону право говорить от имени партии есть либо у сопредседателя, либо у правления в целом, однако в предупреждении VDD не было указано, что сопредседатель или правление заявляли что-то, что поддерживает агрессию.
"Этот вопрос мы рассмотрели на заседании правления и решили, что наша обязанность проинформировать все наши территориальные отделения, чтобы они могли на месте скоординироваться и передать информацию каждому члену партии с просьбой не распространять информацию, которая в нынешних условиях может быть вредной, как, например, информация, которая поддерживает агрессию, ложные сведения из непроверенных источников", - сказал Митрофанов.
Ранее сообщалось, что, как показало расследование российской независимой исследовательской журналистской организации The Insider, проведенное в сотрудничестве с журналистами Эстонии, Латвии и Швеции, Жданок вела активную переписку с лицами, которые, предположительно, являются офицерами ФСБ России, в том числе посылала им отчеты о своей деятельности. Расследование основано на материалах взломанной электронной переписки Жданок.
По словам Жанны Карелиной, представителя Жданок, из содержания статьи можно сделать вывод, что взломана была не электронная почта Жданок, а почта другого лица, поэтому нет смысла обращаться в правоохранительные органы в связи со взломом электронной почты евродепутата.
Как сообщалось, Европейский парламент также начал расследование в связи с обвинениями Жданок в контактах с российскими спецслужбами.
Президент Европарламента Роберта Метсола "очень серьезно" относится к обвинениям в адрес Жданок и передала дело в консультативный комитет по кодексу поведения. Метсола также поднимет этот вопрос на конференции председателей 31 января.
Конференция председателей - политический орган Европарламента, отвечающий за отношения с другими институтами ЕС и национальными парламентами. В состав конференции председателей входят президент Европарламента и лидеры политических групп.
Как сообщалось, утечка электронной переписки показала, что Жданок как минимум с 2004 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками ФСБ и просила деньги на организацию мероприятий. Сама Жданок отрицает сотрудничество с российской разведкой, сообщает Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.
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