Надеждин сдал в ЦИК подписи для выдвижения в президенты

Российский политик Борис Надеждин, претендующий на избрание президентом РФ, в среду, 31 января, сдал в Центризбирком России подписи, необходимые для его регистрации в качестве кандидата. Политик сообщил в своем Telegram-канале, что он привез в ЦИК 105 тысяч подписей россиян - требуемые 100 тысяч и допустимые дополнительно 5 процентов.

Надеждин также выложил свою фотографию на фоне коробок с логотипом избирательной кампании. "Вот моя гордость, многодневный труд тысяч людей без сна. Очереди, которые вы простояли на морозе - в коробках. ЦИК и действующей власти будет очень сложно сказать: "Слона-то я и не приметил!", - написал он.

Решение о регистрации должно быть принято в течение 10 дней

ЦИК должен принять решение о регистрации Надеждина в качестве кандидата на президентских выборах в течение десяти дней. Политик идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", поэтому ему нужно было собрать не менее 100 тысяч подписей (самовыдвиженцам требуется по 300 тысяч, а кандидатам от представленных в Госдуме партий подписи не нужны).

В настоящее время на сайте Надеждина указано, что в его поддержку собрано более 200 тысяч подписей. При этом Борис Надеждин говорил об отборе "идеальных подписей", которые ЦИК в любом случае примет.

Президентские выборы в России

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться на пятый президентский срок в качестве самовыдвиженца. 18 декабря он подал документы в ЦИК. Помимо Путина, на данный момент Центризбирком зарегистрировал еще трех кандидатов в президенты РФ - главу ЛДПР Леонида Слуцкого, представителя КПРФ Николая Харитонова и Владислава Даванкова от партии "Новые люди".

Еще два претендента - Андрей Богданов ("Российская партия свободы и справедливости" ) и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") сняли свои кандидатуры.

Бабурин сразу после сдачи подписей призвал избирателей объединиться на выборах президента РФ вокруг Владимира Путина.