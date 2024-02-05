Это будет моя история о неотложной помощи больницы, из которой меня не то что выкинули, а дали понять, что будет лучше, если я уйду, так как "нужно ждать 6 часов и без анализов в любом случае не будет смысла", и о профессиональном, сочувствующем семейном враче, который быстро нашел причину моей боли и решение. История о том, что не всегда система и вечно недостаточное финансирование лежат в основе качественного здравоохранения - чаще это люди, которые любят или не любят свою профессию.