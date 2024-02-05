Это будет моя история о неотложной помощи больницы, из которой меня не то что выкинули, а дали понять, что будет лучше, если я уйду, так как "нужно ждать 6 часов и без анализов в любом случае не будет смысла", и о профессиональном, сочувствующем семейном враче, который быстро нашел причину моей боли и решение. История о том, что не всегда система и вечно недостаточное финансирование лежат в основе качественного здравоохранения - чаще это люди, которые любят или не любят свою профессию.
Все началось с болей в животе. Думала, ничего, пройдет, виной будут мои "ночные дожоры" - в частности, хрумканье маринованным огурчиком или разворачивание конфет в три часа ночи. Между прочим технолога Laima, который придумал склеивать конфетную обертку так, чтобы она стала публичным унижением еще при свете дня, не говоря о мучительном процессе ночью под одеялом, я легко отдала бы святой инквизиции.
Такая вот у меня нехорошая привычка, поэтому протестующий днем живот не показался каким-то чудом.
Шли часы, а боль не утихала, совсем наоборот - становилась волнообразной и только набирала силу.