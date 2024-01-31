Ринкевич: спецслужбы следят за людьми, имеющими связи с недружественными странами

На пресс-конференции в Рижском замке Ринкевич сообщил, что обсудил этот вопрос с главой Службы государственной безопасности (VDD). Он добавил, что в основном недавно опубликованная информация относится к предполагаемой деятельности евродепутата Жданок в 2016 и 2017 годах.

"Давайте вспомним, что до 2016 года у нас не было достаточной уголовно-правовой базы. В закон были внесены изменения. Как ни странно, мы видим, что переписка в открытом доступе немного иссякла примерно в это время. Сейчас СГБ оценивает имеющиеся материалы с точки зрения уголовного права. [...] Нельзя сказать, что в начале недели мы прочитали статью и никто ничего не знал и ничего не делал", - сказал президент Латвии.

Он отметил, что уголовный процесс требует очень строгой оценки дел с участием прокуроров. Они должны дойти до суда и добиться обвинительного приговора.

До 2016, 2017 года в Латвии этого нельзя было сделать, потому что не было закона. Президент добавил, что это не столько проблема органов государственной безопасности.

"Только после незаконной оккупации Крыма мы начали постепенно, и этот процесс продолжается, укреплять наши законы. Парламент также одобрил предложенные мной поправки в Уголовный закон о преступлениях против государства. Сейчас важно, чтобы эти законы применялись, чтобы было единое, четкое, строгое прецедентное право в случаях, когда люди виновны", - сказал президент Латвии.

По словам Ринкевича, он совершенно уверен в том, что новая информация будет оценена органами государственной безопасности и, если будут основания, будут приняты соответствующие меры.

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