Шойгу: Россия не выполнила план Путина по увеличению производства оружия

Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа и раскритиковал руководителя предприятия Олега Емельянова за несоблюдение сроков, говорится в сообщении Минобороны России.

"Cлушай, вы кончайте тут дурака валять, ребята. Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо", - сказал Шойгу, обращаясь к руководству завода.

Министр напомнил, что увеличения мощностей по производству артиллерийских систем потребовал российский диктатор Владимир Путин. Шойгу поручил руководству завода в течение недели подготовить отчет о том, как будут увеличены производственные мощности, что позволит выполнить требование главы государства.

"Речь идет о самоходной артиллерии, и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям "Мста" уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам", - сказал Шойгу. Он также сообщил, что подпишет долгосрочный контракт на производство новейшей самоходно-артиллерийской системы "Коалиция-СВ".