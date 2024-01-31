Шойгу: Россия не выполнила план Путина по увеличению производства оружия

Россия не смогла вложиться в сроки производства артиллерийских комплексов. Это стало ясно в ходе визита министра обороны России Сергея Шойгу на Уральский завод транспортного машиностроения ("Уралтрансмаш").
Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа и раскритиковал руководителя предприятия Олега Емельянова за несоблюдение сроков, говорится в сообщении Минобороны России.
"Cлушай, вы кончайте тут дурака валять, ребята. Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо", - сказал Шойгу, обращаясь к руководству завода.
Министр напомнил, что увеличения мощностей по производству артиллерийских систем потребовал российский диктатор Владимир Путин. Шойгу поручил руководству завода в течение недели подготовить отчет о том, как будут увеличены производственные мощности, что позволит выполнить требование главы государства.
"Речь идет о самоходной артиллерии, и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям "Мста" уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам", - сказал Шойгу. Он также сообщил, что подпишет долгосрочный контракт на производство новейшей самоходно-артиллерийской системы "Коалиция-СВ".
До этого, в январе, Шойгу посетил еще один военный завод и потребовал увеличить дальность некоторых управляемых ракет с 250 до 300 километров и более. Он также призвал увеличить объемы производства высокоточных снарядов, а также их модернизировать. По мнению Шойгу, модернизация должна включать "перенос обычных зарядов на новую, отдельную производственную линию, чтобы можно было достичь достаточного количества высокоточных зарядов".
26 января Шойгу сообщил, что благодаря эффективной работе Минобороны российский ВПК в 2023 году в несколько раз увеличил производство основного вооружения и снарядов. По его словам, основные усилия направлены на создание инфраструктуры, позволяющей развертывать новые силы, а также ядерного сдерживания, совершенствования систем ВВС и флота.
Как сообщалось, российская экономика, поддерживаемая бумом вооружений, больше не может продолжать свой быстрый рост, заявил во вторник Венский международный институт экономики (WIIW), который специализируется на проблемах Восточной Европы.
"Она [российская экономика] сейчас достигла предела своей работоспособности, и появляются признаки перегрева", - сообщил WIIW. По оценкам института, в прошлом году российская экономика выросла на 3,5%. Учитывая высокую инфляцию и повышение базовой процентной ставки до 16%, в этом году экономика страны вырастет всего на 1,5%.
"Зависимость России от продолжения боевых действий все больше возрастает. Огромные расходы - это как наркотик для экономики", - заявил Василий Астров, эксперт WIIW по России.
Около 29% федерального бюджета в этом году будет направлено на оборонный бюджет, пояснил он.
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