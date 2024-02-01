Оставшиеся без ответа вопросы о сомнительных сделках и взрыве со смертельным исходом удивительным образом тянутся к дедушке мэра Таллинна, пишет Rus.Postimees.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт был заметно удивлен, когда услышал, что в 1989 году, когда в Тори восстановили памятник павшим в Освободительной войне, благодарили его деда Николая Кылварта, который весь советский период хранил оригинальный барельеф взорванного в 1945 году красной властью памятника. Через десятки лет он отдал его при восстановлении мемориала. "Об этой истории я действительно ничего не слышал", - заверил градоначальник.

Однако для того, чтобы двинуться дальше в изучении истории дедушки Николая, нужно вспомнить другое происшествие ближайшего прошлого, о котором мэр (опять) вспоминать не хочет. А именно, чуть больше 20 лет назад около дома Михаила Кылварта погиб его друг Шамиль Лолаев. Именно при расследовании этого случая и всплыли нити, которые привели к деду мэра.