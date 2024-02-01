Оставшиеся без ответа вопросы о сомнительных сделках и взрыве со смертельным исходом удивительным образом тянутся к дедушке мэра Таллинна, пишет Rus.Postimees.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт был заметно удивлен, когда услышал, что в 1989 году, когда в Тори восстановили памятник павшим в Освободительной войне, благодарили его деда Николая Кылварта, который весь советский период хранил оригинальный барельеф взорванного в 1945 году красной властью памятника. Через десятки лет он отдал его при восстановлении мемориала. "Об этой истории я действительно ничего не слышал", - заверил градоначальник.