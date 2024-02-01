CNN: Зеленский в ближайшие дни может подписать указ об отставке Залужного

По информации CNN, Зеленский 29 января встретился с Залужным и сообщил, что готовится отправить его в отставку. Президент предложил главнокомандующему другой пост, однако тот отказался. По его словам, Зеленский сказал, что отказ Залужного не отменяет его отставку с должности главнокомандующего. Ранее об этой встрече сообщали и другие западные СМИ, в том числе The Washington Post и Financial Times.

Телеканал не уточнил, о какой должности шла речь. Украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что Залужному предложили стать помощником или советником. The Economist сообщал, что Залужному была предложена должность секретаря Совета национальной безопасности Украины.

Как сообщает CNN,

29 января Зеленский на небольшом собрании сообщил нескольким должностным лицам, в том числе министру обороны Рустаму Умерову, что "решил отправить главнокомандующего ВСУ в отставку".

Один из источников телеканала заявил, что кандидатами на пост главнокомандующего рассматриваются глава Службы военной разведки Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками армии Александр Сырский. И другие мировые СМИ сообщали, что в Украине рассматривают их кандидатуры на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины".

Буданов в интервью CNN заявил, что у него нет умысла становиться главнокомандующим. "Мы находимся в состоянии войны, и все стороны используют все доступные способы, в том числе информационную войну", - добавил Буданов. Представители Сырского не ответили на запрос CNN.

В офисе президента Украины на этой неделе заявили, что слухи об отставке Валерия Залужного не соответствуют действительности. В Минобороны Украины также опровергли информацию о том, что главнокомандующий армией будет отстранен от должности.

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