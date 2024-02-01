Чт, 1.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Необычное событие на фронте: украинский дрон застрял в лобовом стекле российского грузовика

TVNET Auto rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: defence-blog.com

Украинский дрон-камикадзе целил в кабину грузовика КамАЗ, однако взрыва не произошло, и он застрял в лобовом стекле.

FPV-дроны создают конкретную головную боль для российской логистики. Почти каждый день украинские дроны уничтожают автомобили и грузовики оккупантов, часто вместе с этим ликвидируется и обслуживающий персонал.

В связи с этим россияне пополняют свои войска и припасы в основном ночью, пользуясь ограниченной видимостью и отражая атаки украинских беспилотников.

Как россияне, так и силы Украины широко использовали FPV-дроны с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Эти дроны зарекомендовали себя как эффективное и универсальное оружие.

Они сыграли решающую роль в военных усилиях Украины, позволив украинским беспилотникам совершать атаки глубоко на территории России, одновременно помогая уменьшить потери среди сухопутных сил.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх