Необычное событие на фронте: украинский дрон застрял в лобовом стекле российского грузовика

FPV-дроны создают конкретную головную боль для российской логистики. Почти каждый день украинские дроны уничтожают автомобили и грузовики оккупантов, часто вместе с этим ликвидируется и обслуживающий персонал.

В связи с этим россияне пополняют свои войска и припасы в основном ночью, пользуясь ограниченной видимостью и отражая атаки украинских беспилотников.

Как россияне, так и силы Украины широко использовали FPV-дроны с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Эти дроны зарекомендовали себя как эффективное и универсальное оружие.

Они сыграли решающую роль в военных усилиях Украины, позволив украинским беспилотникам совершать атаки глубоко на территории России, одновременно помогая уменьшить потери среди сухопутных сил.

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