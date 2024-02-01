Линда Абу Мэри будет обсуждать в эфире щекотливые темы

Бывшая ведущая "Утренней панорамы" Линда Абу Мери присоединилась к команде передачи Zilonis studijā ("Слон в студии") на TV3.
С 12 февраля популярное ток-шоу Zilonis studijā на канале TV3 возвращается с новым сезоном. К ведущим Агнесе Друнке и Оскару Леперу присоединилась Линда Абу Мери, чтобы вместе обсуждать актуальные темы, о которых не принято громко говорить.
Напомним, что Линда Абу Мери покинула LTV после того, как ее муж Хосам Абу Мери стал министром здравоохранения.
Страх войны, вазэктомия, кредитная зависимость, алименты, моногамия, заикание, страх смерти - это лишь некоторые темы, которые будут обсуждать гости и эксперты программы, делясь своим опытом и историями. Зрителей ждут интересные беседы, экспертные мнения, горячие дискуссии, а иногда и неожиданные ракурсы.
"Я очень вдохновлена и воодушевлена, это очень приятное возвращение. Я и представить себе не могла, что так соскучилась по телевидению. Экран обладает особым шармом, он дает энергию и вдохновляет на творчество - делать больше, лучше и делиться важными историями. Будет много действительно актуальных тем - какие-то более легкие, другие более серьезные: над всеми мы будем работать с одинаковым энтузиазмом, чтобы нашим зрителям было интересно смотреть", - прокомментировала свое возвращение на экран Линда Абу Мери.
Новый сезон ток-шоу Zilonis studijā - с 12 февраля с понедельника по четверг в 17:00 на канале TV3.
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