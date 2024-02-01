Линда Абу Мэри будет обсуждать в эфире щекотливые темы

"Я очень вдохновлена и воодушевлена, это очень приятное возвращение. Я и представить себе не могла, что так соскучилась по телевидению. Экран обладает особым шармом, он дает энергию и вдохновляет на творчество - делать больше, лучше и делиться важными историями. Будет много действительно актуальных тем - какие-то более легкие, другие более серьезные: над всеми мы будем работать с одинаковым энтузиазмом, чтобы нашим зрителям было интересно смотреть", - прокомментировала свое возвращение на экран Линда Абу Мери.