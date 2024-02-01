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Линда Абу Мэри будет обсуждать в эфире щекотливые темы

rus.tvnet.lv
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Линда Абу Мэри
Линда Абу Мэри Фото: publicitātes

Бывшая ведущая "Утренней панорамы" Линда Абу Мери присоединилась к команде передачи Zilonis studijā ("Слон в студии") на TV3.

С 12 февраля популярное ток-шоу Zilonis studijā на канале TV3 возвращается с новым сезоном. К ведущим Агнесе Друнке и Оскару Леперу присоединилась Линда Абу Мери, чтобы вместе обсуждать актуальные темы, о которых не принято громко говорить.

Напомним, что Линда Абу Мери покинула LTV после того, как ее муж Хосам Абу Мери стал министром здравоохранения.

Ведущие Zilonis studijā 
Ведущие Zilonis studijā Фото: publicitātes

Страх войны, вазэктомия, кредитная зависимость, алименты, моногамия, заикание, страх смерти - это лишь некоторые темы, которые будут обсуждать гости и эксперты программы, делясь своим опытом и историями. Зрителей ждут интересные беседы, экспертные мнения, горячие дискуссии, а иногда и неожиданные ракурсы.

"Я очень вдохновлена и воодушевлена, это очень приятное возвращение. Я и представить себе не могла, что так соскучилась по телевидению. Экран обладает особым шармом, он дает энергию  и вдохновляет на творчество - делать больше, лучше и делиться важными историями. Будет много действительно актуальных тем - какие-то более легкие, другие более серьезные: над всеми мы будем работать с одинаковым энтузиазмом, чтобы нашим зрителям было интересно смотреть", - прокомментировала свое возвращение на экран Линда Абу Мери.

Новый сезон ток-шоу Zilonis studijā -  с 12 февраля с понедельника по четверг в 17:00 на канале TV3.

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