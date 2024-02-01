Собор и Синод Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП) выступили с заявлением, в котором просят продлить вид на жительство митрополиту Евгению, сообщает Rus.Postimees.
В своем решении члены Синода ЭПЦ МП заявили, что, собравшись 29.01.2024 в помещении Церковного управления по адресу ул. Пикк 64/1-4, Таллинн, они обсудили письмо Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) от 18.01.2024 митрополиту Таллиннскому и всея Эстонии Евгению (Решетникову) о начале производства об отказе ему в продлении временного вида на жительство (ВНЖ).
"Проанализировав содержащуюся в этом документе аргументацию, а также выступления в СМИ министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, генерального директора Полиции безопасности Марго Паллосона и руководителя бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрека Ару, члены Синода пришли к мнению, что начало производства об отказе митр. Евгению в продлении ВНЖ принято без учета существенных обстоятельств в жизни нашей Церкви", - отмечается в заявлении.
"Относясь с пониманием к тревожным настроениям в обществе Эстонии, Синод ЭПЦ МП счел возможным призвать эти ведомства проявить объективность и взвешенность при принятии окончательного решения", - говорится в решении Синода.
По мнению членов Синода, навязчивость, с которой митрополиту Евгению предъявлялись требования более четко обозначить свою антивоенную позицию, игнорирование сказанного им о преступности бомбардировок гражданских объектов, о неприятии войны как таковой и необходимости решать любые конфликты мирным путем, а также превратные интерпретации его высказываний - все это противоречит ст. 45, согласно которой каждый имеет право свободно распространять идеи, мнения, убеждения и прочую информацию, и ст. 41, согласно которой никого нельзя принуждать изменять свои мнения и убеждения.
Они отмечают, что возможный отказ PPA митрополиту Евгению в продлении ВНЖ может повлечь за собой разлучение Церкви с ее архипастырем и станет недопустимым вмешательством государственных структур во внутрицерковную жизнь, нарушающим конституционные права на свободу совести и объединения, закрепленных в ст. 40 и ст. 48 Конституции ЭР.
"Высказанное министром внутренних дел условие приемлемости главы ЭПЦ МП открыто ограничивает право ее духовенства и мирян свободно устраивать церковную жизнь согласно своим религиозным убеждениям, основам веры и нравственности, а также церковным правилам, в частности - избирать священноначалие в соответствии со своим зарегистрированным и утвержденным в установленном законом порядке Уставом", - заявляется в заявлении.
Согласно решению, Синод ЭПЦ МП ходатайствует перед МВД ЭР о продлении вида на жительство для своего Предстоятеля - митрополита Таллиннского и всея Эстонии Евгения (Решетникова).
В постановлении Собора Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата от 30 января 2024 года также отмечается, что духовенство и миряне самоуправляемой ЭПЦ МП на чрезвычайном заседании Собора, состоявшегося 30.01.2024 года в храме в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" Таллинна, имели суждение о ситуации, сложившейся в связи с тем, что Департамент полиции и погранохраны начал производство по отказу продлить временный вид на жительство митрополиту Таллиннскому и всея Эстонии Евгению (Решетникову).
«За годы служения в качестве Предстоятеля ЭПЦ МП митрополит Евгений показал себя ревностным проповедником Евангельского учения, поэтому среди нашей многонациональной паствы, в т.ч. и эстоноязычной, он нашёл полную поддержку и понимание», - говорится в постановлении Собора.
В нем также подчеркивается, что с самых первых дней военного конфликта в Украине, Церковь, по благословению митрополита Евгения, стала оказывать посильную материальную помощь беженцам, утешать страждущих и возносить молитвы, чтобы долгожданный мир наступил в Украине.
"Церковь органически связана со своим Предстоятелем, как духовные дети с их духовным отцом, и возможное решение по отказу продления вида на жительство митрополиту Евгению может стать тяжелым испытанием для всей нашей Церкви. Поэтому полнота всей Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата в лице Собора просит продлить вид на жительство митрополиту Евгению", - заявляет Собор ЭЭПЦ МП.
Комментарий полиции
Как отметил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару, в демократическом правовом государстве у Валерия Решетникова есть право оспорить решение, принятое Департаментом полиции и погранохраны.
"Мы получили ходатайство Валерия Решетникова о пересмотре решения и возражения на отказ в продлении его вида на жительство. Сейчас они находятся на рассмотрении, поскольку мы должны ознакомиться с ними и проанализировать представленные аргументы", - заявил Ару, добавив, что согласно нынешнему решению, вид на жительство Валерия Решетникова действует до 6 февраля включительно
Накануне Евгений Решетников сообщил, что в случае если ему все же придется переехать в РФ, он продолжит работать митрополитом ЭПЦ.
"Я покидаю, но я остаюсь", - цитировал священника ERR.
О том, что у московского руководства нынешнего главы ЭПЦ есть три варианта действий после лишения Решетникова ВНЖ в Эстонии, Rus.Postimees рассказывал богослов Андрей Кураев. Вариант работы "на удаленке" бывший представитель РПЦ назвал в качестве основного. "Первой реакцией патриархии будет дистанционное управление епархией Евгение", - утверждал опальный протодиакон.
Rus.Postimees тогда обратил внимание эксперта на то, что подобная партизанщина может выйти боком тем, кто будет выполнять распоряжения Евгения, покидающего Таллинн с формулировками, которые говорят об угрозах для безопасности Эстонии.
"Решение будет принимать Патриарх Кирилл. А это тот шериф, которого не волнуют "проблемы негров". По крайней мере своих украинских епископов он подставляет по полной, непременно называя их частью его структуры. От чего те судорожно открещиваются. Но украинская полиция эти слова московского патриарха запоминает. То, что его слова сильно усложняют положение этих людей, патриарха не волнует. Поэтому не факт, что Кирилл откажется от усложнения жизни православных и в Эстонии", - объяснил Андрей Кураев выбор варианта с сохранением Решетникова номинальным главой ЭПЦ.
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