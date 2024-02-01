В нем также подчеркивается, что с самых первых дней военного конфликта в Украине, Церковь, по благословению митрополита Евгения, стала оказывать посильную материальную помощь беженцам, утешать страждущих и возносить молитвы, чтобы долгожданный мир наступил в Украине.

"Церковь органически связана со своим Предстоятелем, как духовные дети с их духовным отцом, и возможное решение по отказу продления вида на жительство митрополиту Евгению может стать тяжелым испытанием для всей нашей Церкви. Поэтому полнота всей Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата в лице Собора просит продлить вид на жительство митрополиту Евгению", - заявляет Собор ЭЭПЦ МП.

Комментарий полиции Как отметил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару, в демократическом правовом государстве у Валерия Решетникова есть право оспорить решение, принятое Департаментом полиции и погранохраны. "Мы получили ходатайство Валерия Решетникова о пересмотре решения и возражения на отказ в продлении его вида на жительство. Сейчас они находятся на рассмотрении, поскольку мы должны ознакомиться с ними и проанализировать представленные аргументы", - заявил Ару, добавив, что согласно нынешнему решению, вид на жительство Валерия Решетникова действует до 6 февраля включительно

Накануне Евгений Решетников сообщил, что в случае если ему все же придется переехать в РФ, он продолжит работать митрополитом ЭПЦ.

"Я покидаю, но я остаюсь", - цитировал священника ERR.