Видео ⟩ Программа: во время специальных авиарейсов Кариньша были доступны и пассажирские

В конце прошлого года программа De facto установила, что за последние три года бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш использовал специальные авиарейсы, или так называемые "частные самолеты", для 18 зарубежных поездок. За 32 полета из госбюджета заплачено более 600 тысяч евро. Часть перелетов оплатил Евросоюз. Пользоваться специальными авиарейсами в несколько раз дороже, чем лететь на пассажирских рейсах. Поэтому несколько депутатов Сейма подняли вопрос о том, не было ли альтернативы на пассажирских рейсах.

Латвийское телевидение получило информацию о пассажирских рейсах airBaltic в те же дни и в те пункты назначения, куда Кариньш летал специальными авиарейсами. Данные показывают, что на рейсах airBaltic было достаточно мест - на некоторых самолетах даже более 100 мест. Точно так же были свободные места на рейсах компании LOT.

Ранее сообщалось, что первая информация об использованных Кришьянисом Кариньшем специальных авиарейсах появилась в конце октября в Latvijas Avīze - правда, только за этот год. Позже находящийся в оппозиции "Объединенный список" на свой запрос получил от Госканцелярии общую информацию за более длительный период. Публично стало известно, что такие авиарейсы с 2021 года Кариньш использовал для 18 визитов, всего за них было заплачено 613 тыс. евро, а также были названы 12 стран, которые были целями поездок.

Как сообщалось, Кариньш согласился с критикой использования частных авиаперевозок, но подчеркнул, что благодаря им он смог максимально быстро встретиться с мировыми лидерами в сложных логистических условиях и тем самым укрепить роль Латвии в ЕС и НАТО. Об этом говорится в заявлении Кариньша агентству LETA.

Кариньш также подчеркнул, что всегда можно улучшить процедуры, в данном случае порядок, при котором высшие государственные чиновники могут пользоваться услугами спецрейсов, и какой объем средств на это выделяется.

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