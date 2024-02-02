Пять шагов, как правильно использовать серум для лица

В наши дни серум (или сыворотка) для лица - неотъемлемое средство ухода за кожей лица для многих женщин. Учитывая широкий ассортимент - от коллагеносодержащих до ультраувлажняющих, - неудивительно, что мы используем его почти каждый день. Однако важно не только знать необходимые для вашей кожи составляющие, но и правильно использовать серум. Оказывается, можно неправильно пользоваться самой дорогой сывороткой и так и не добиться желаемого результата!
В сотрудничестве со сертифицированным фармацевтом аптечной сети Apotheka Амандой Озолиней мы узнаем, как правильно наносить серум для лица, чтобы получить максимальный эффект от повседневного ухода за кожей.
Серум для лица - средство для ухода за кожей с легкой текстурой, содержащее более высокую концентрацию активных ингредиентов (таких как гиалуроновая кислота, гликолевая кислота или витамин С) по сравнению с другими средствами по уходу за лицом и поэтому дающее более быстрый результат. В зависимости от активного ингредиента серум решает проблемы кожи, такие как сильное обезвоживание, пигментация, покраснение, акне, усталость или старение.
Получите максимальную пользу от серума для лица, следуя приведенным ниже инструкциям.
1. Тщательно очистите!
Прежде всего необходимо тщательно очистить лицо. Важно избавиться от грязи, отмерших клеток кожи, пыли и других отложений, которые могут находиться на поверхности кожи. Мойте лицо тщательно и нежно! Выберите подходящее для вашей кожи очищающее средство (пенку, гель, специальное мыло, салфетки, мицеллярную воду и т. д.) и аккуратно нанесите его, особенно на область вокруг глаз. "Хотя для умывания лица существуют губки или салфетки, я считаю, что лучше всего делать это нежно и тщательно своими руками, так как кончиками пальцев вы наиболее деликатно ощущаете кожу лица", - говорит Аманда Озолиня, сертифицированный фармацевт Apotheka.
Важно помнить, что не стоит мыть лицо обычным мылом! Мыло нарушает естественный уровень pH нашей кожи. Оно действует как стена, через которую не может проникнуть увлажняющий крем или серум. "Помните также, что очень горячая вода сушит и обезвоживает кожу лица. Длительное мытье в горячей воде может привести к расширению кровеносных сосудов и потере эластичности кожи. Золотая середина - теплая вода", - советует фармацевт Аманда Озолиня.
2. Аккуратно высушите!
После того как вы умылись или очистили лицо, аккуратно вытрите его насухо. Не трите и не давите, так как это может вызвать раздражение кожи. "Если ваша кожа раздражена или даже шелушится, это может повлиять на качество воздействия серума", - говорит фармацевт. Вытирайте лицо чистым мягким полотенцем, которое не было использовано ранее.
Важно - тонизируйте!
Следующий шаг - тонизирование кожи с помощью тоника (или розовой воды), основная цель которого - восстановить естественный pH-баланс кожи лица и подготовить ее к следующему этапу ухода - увлажнению. Тоник также поможет удалить излишки масла, жира, макияжа или очищающего средства и сузить поры. Полезно ознакомиться с составом выбранного вами тоника и свойствами его ингредиентов, так как тоник, который подходит для жирной кожи, может не подойти для сухой и т. д. "Сделайте перерыв, чтобы дать коже настроиться на нужный уровень pH. Это может быть 1-2 минуты", - говорит Аманда Озолиня, консультант Apotheka.
Самый распространенный способ использования тоника - промокнуть им ватный диск и увлажнить кожу лица. Однако экономичнее налить тоник в ладони, а затем разбрызгать его по лицу.
4. Нанесите выбранный вами серум для лица перед тем, как использовать крем!
Наконец пришло время использовать серум для лица! Самая распространенная ошибка - наносить его после крема или увлажняющего крема для лица. Как запомнить правильный порядок? Начните с продукта с более тонкой текстурой и продолжайте более плотными средствами.
Посмотрите на упаковку серума для лица, чтобы найти правильную инструкцию по применению: сколько средства использовать и на какие участки лица. "Некоторые серумы нужно наносить больше, чем другие, а другие слишком сильны - например, для нежной области вокруг глаз. Если вы можете нанести серум на все лицо, делайте это мягкими восходящими движениями. Не стоит растягивать кожу вниз, так как это со временем снизит ее эластичность и приведет к появлению морщин", - рассказывает Аманда Озолиня о том, как наносить серум. "Подождите до 5 минут, чтобы серум впитался в кожу".
5. Увлажните кожу лица!
Помните, что крем, который питает кожу, всегда следует наносить в качестве последнего средства. Это делается для того, чтобы дать коже возможность впитать важные ингредиенты серума для лица. "Если сначала нанести питательный крем, который обычно плотнее серума, ингредиенты серума могут не попасть в кожу, так как она уже "заблокирована" кремом. Но если все сделать в правильном порядке, крем заблокирует серум в глубоких слоях кожи, - объясняет Аманда Озолина, эксперт в этой области. - Серумы (сыворотки) работают в глубоких слоях кожи, а не сверху. Они не образуют защитного барьера на коже и не содержат SPF, поэтому важно дополнять их кремом для лица, который образует защитный барьер и обеспечивает необходимую защиту от воздействия солнца и агрессивных факторов окружающей среды".
Статья создана в сотрудничестве с Apotheka.
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