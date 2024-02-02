Пять шагов, как правильно использовать серум для лица

Самый распространенный способ использования тоника - промокнуть им ватный диск и увлажнить кожу лица. Однако экономичнее налить тоник в ладони, а затем разбрызгать его по лицу.

4. Нанесите выбранный вами серум для лица перед тем, как использовать крем!

Наконец пришло время использовать серум для лица! Самая распространенная ошибка - наносить его после крема или увлажняющего крема для лица. Как запомнить правильный порядок? Начните с продукта с более тонкой текстурой и продолжайте более плотными средствами.

Посмотрите на упаковку серума для лица, чтобы найти правильную инструкцию по применению: сколько средства использовать и на какие участки лица. "Некоторые серумы нужно наносить больше, чем другие, а другие слишком сильны - например, для нежной области вокруг глаз. Если вы можете нанести серум на все лицо, делайте это мягкими восходящими движениями. Не стоит растягивать кожу вниз, так как это со временем снизит ее эластичность и приведет к появлению морщин", - рассказывает Аманда Озолиня о том, как наносить серум. "Подождите до 5 минут, чтобы серум впитался в кожу".

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5. Увлажните кожу лица!

Помните, что крем, который питает кожу, всегда следует наносить в качестве последнего средства. Это делается для того, чтобы дать коже возможность впитать важные ингредиенты серума для лица. "Если сначала нанести питательный крем, который обычно плотнее серума, ингредиенты серума могут не попасть в кожу, так как она уже "заблокирована" кремом. Но если все сделать в правильном порядке, крем заблокирует серум в глубоких слоях кожи, - объясняет Аманда Озолина, эксперт в этой области. - Серумы (сыворотки) работают в глубоких слоях кожи, а не сверху. Они не образуют защитного барьера на коже и не содержат SPF, поэтому важно дополнять их кремом для лица, который образует защитный барьер и обеспечивает необходимую защиту от воздействия солнца и агрессивных факторов окружающей среды".

Статья создана в сотрудничестве с Apotheka.

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