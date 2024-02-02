Видео ⟩ Ищут водителя, который спровоцировал столкновение трех авто на Улманя гатве и сбежал

Водитель Audi рассказал, что чуть позже 7:00 он находился с подругой в автомобиле на Карля Улманя гатве и почувствовал сильный удар сзади. Какой-то безрассудный водитель транспортного средства не справился с управлением и спровоцировал столкновение.

В столкновении напротив магазина Motofavorīts пострадали всего три транспортных средства - управляемый Эрвитсом автомобиль Audi, стоявший на встречной полосе KIA и пока неустановленный автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия. Через пару минут после случившегося к водителям пострадавших машин подошел очевидец.

Эрвитс подчеркивает, что пригодилась бы помощь в выявлении виновника, чтобы можно было привлечь водителя к ответственности и получить компенсацию за ущерб. Представители Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, однако, успокаивают, что хватило бы лишь номерного знака "виноватой" машины.

Водителей, ехавших по Карля Улманя гатве в период с 7:00 до 7:30 и имеющих доступ к данным видеорегистратора, просят связаться с Эрвитсом (тел. 27467926) или же сообщить в полицию по телефону 67086687 или 110.

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