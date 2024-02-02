Видео ⟩ Нападение на врача RAKUS: начат уголовный процесс о причинении легких телесных повреждений

В ноябре прошлого года полиция начала административный процесс по факту нападения родственницы одного из пациентов на врача.

В настоящее время полиция получила результаты экспертиз, которые показали, что были нанесены легкие телесные повреждения. В связи с этим было принято решение о прекращении ранее начатого процесса об административном правонарушении и начале уголовного процесса, подтвердили агентству LETA в отделе общественных отношений Госполиции.

За такое деяние может быть применено лишение свободы сроком до одного года, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Ранее сообщалось, что родственница пациента, несогласная с решением консилиума врачей относительно смерти мозга пациента, нанесла телесные повреждения врачу реанимации Восточной больницы.

Представитель больницы Илга Намниеце сообщила, что пациент был доставлен в медицинское учреждение после длительных реанимационных мероприятий. С ним были продолжены медицинские мероприятия, а затем проведены все требуемые нормативной базой диагностические обследования и консультации врачей, в том числе инициирован протокол смерти мозга.

Проявляя агрессивное несогласие с данным решением консилиума врачей, родственники пациента различными способами нарушали работу реанимации, а один из них напал на врача, который получил травму и не смог продолжить работу. В ночь на понедельник врачу стало хуже и его доставили в больницу.

Видео: Сюжет LTV

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