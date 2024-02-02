Latvijas pasts внедряет единый модуль обслуживания клиентов. Что это значит?

Вне зависимости от того, желает ли клиент узнать о доступных услугах, расценках, обмене данными в электронной среде, процессе доставки посылок и т.п., в дальнейшем все вопросы или заявления следует адресовать на централизованную электронную почту Latvijas pasts sutijumi@pasts.lv или задавать по телефону 67008002.

Как сообщалось, оборот Latvijas Pasts в 2022 году составил 100 млн евро, что на 5,1% больше 2021 года, а прибыль - 2,21 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

Latvijas Pasts предоставляет почтовые услуги на всей территории Латвии. Это полностью государственное предприятие, в котором работает почти 2300 человек.

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