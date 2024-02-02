Хаос в образовательной отрасли: глава профсоюза учителей о планах Минобразования

Самоуправления с неупорядоченной сетью школ в следующем учебном году еще могли бы получать финансирование, опираясь на прежнюю модель финансирования "Ученик в самоуправлении". Модель ранее заслужила критику, так как самоуправления могут перераспределять целевую дотацию по своему усмотрению, например, за счет более крупных школ "субсидируя" школы поменьше.

Профсоюз педагогов допускает, что учителя и в следующем учебном году будут получать неодинаковую зарплату. "Эту реформу следует распространить на все самоуправления", - подчеркнула Ванага. При этом нет уверенности, что новая модель финансирования не ухудшит ситуацию педагогов в крупных школах, поскольку у школ нет инструментов для расчетов с обновленными данными.

По мнению руководителя профсоюза, предложенный переходный период вызывает сомнения в качестве переговоров МОН и самоуправлений. "Это в определенном смысле шаг назад и признание того, что дела отнюдь не в порядке", - считает Ванага. По ряду очень существенных вопросов нет ответов и у отраслевых организаций, чтобы получить уверенность в том, что внедрение новой модели будет в интересах большинства.

Ванага считает, что все вовлеченные стороны - отраслевые организации и министерства, которых касается грядущая реформа, - должны собраться вместе, чтобы сделать вывод, действительно ли отрасль к ней готова. ЛПРОН на новой неделе, 8 февраля, встретится с министром образования Андой Чакшей и на встрече потребует организации такого совещания.

От обратной связи министерства будут зависеть дальнейшие действия профсоюза, но он не смирится с "очередным экспериментом по реформе в отрасли", предупредила Ванага.

Уже сообщалось, что на публичное обсуждение переданы поправки к закону об образовании, согласно которым Кабмин будет определять критерии предоставления государственного финансирования на оплату труда педагогов.

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