Полиция ищет молодую девушку, которая ушла из бара Nemiers в неизвестном направлении

Государственная полиция разыскивает пропавшую Линду Иванову 2004 года рождения. 3 февраля этого года в 6:30 утра девушка вышла из бара Nemiers в Риге на улице Аристида Бриана, 9А, и ушла в неизвестном направлении. Девушка до сих пор не вернулась домой.