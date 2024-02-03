Полиция ищет молодую девушку, которая ушла из бара Nemiers в неизвестном направлении

Государственная полиция разыскивает пропавшую Линду Иванову 2004 года рождения. 3 февраля этого года в 6:30 утра девушка вышла из бара Nemiers в Риге на улице Аристида Бриана, 9А, и ушла в неизвестном направлении. Девушка до сих пор не вернулась домой.
Приметы: рост около 170 см, черные короткие волосы. На девушке было черное короткое платье, она, вероятно, в очках.
Полиция просит отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении девушки, позвонив по номеру телефона 67085980 или 110.
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