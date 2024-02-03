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Фото ⟩ В Вильнюсе во время посадки со взлетно-посадочной полосы съехал пассажирский самолет

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В Вильнюсе во время посадки со взлетно-посадочной полосы съехал пассажирский самолет
В Вильнюсе во время посадки со взлетно-посадочной полосы съехал пассажирский самолет Фото: Ekrānuzņēmums

В среду, 3 февраля, в 14:20 в международном аэропорту Вильнюса во время посадки со взлетно-посадочной полосы соскользнул пассажирский самолет авиакомпании Avion Express. Пассажиры в результате инцидента не пострадали, сообщает LRT.

Самолет совершал чартерный рейс из Милана. Согласно доступной информации, в самолете находились 179 пассажиров и 6 членов экипажа.

Представители аэропорта указали LRT, что начато расследование обстоятельств инцидента.

Авиакомпания Avion Express также сообщила, что начала расследование и сотрудничает с ответственными структурами.

Вильнюсский аэропорт был закрыт до 17:40.

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