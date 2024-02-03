Фото ⟩ Прошел благотворительный концерт "Свободно (про)жить" в поддержку неизлечимо больных людей

В свою очередь врач Андра Левите напомнила во время концерта, что у человека в конце жизни другие приоритеты, требования и ожидания, чем у человека с острым заболеванием. Выполнить эти требования умирающего в больничной палате невозможно. "То, что больницы не могут и, на мой взгляд, не должны обеспечивать для острых случаев, может сделать хоспис . Мы все пройдем этот последний путь. Поэтому приятно знать, что найдется место, где мы сможем уйти из этой жизни с уважением", - сказала Андра Левите.

Президент Латвийской ассоциации врачей Илзе Айзсилниеце, дополнила слова госпожи Левите, основываясь на своем опыте работы за рубежом: "Когда семья узнавала, что у близкого человека остались только последние дни или часы, они забирали его домой, потому что считали, что если человек "уйдет" дома, то он "уйдет" на небо. Жаль, что мы этого не понимаем, и в последний момент, когда больному становится тяжело, он не может двигаться и дышать , мы пытаемся отвезти его в больницу. Этого делать не следует. Но для такого понимания нужны знания. Нам всем, в том числе и медикам". Айзсилниеце также подчеркнула, что хосписная помощь помогает не только пациенту и его родственникам, но и медицинской системе в целом. Если команда хосписной помощи посещает пациентов на дому, позволяя им сохранять независимость, нормальную жизненную среду и ритм, это также позволяет избежать ненужной нагрузки в больнице.