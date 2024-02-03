Фото ⟩ Прошел благотворительный концерт "Свободно (про)жить" в поддержку неизлечимо больных людей

В пятницу, 2 февраля, при участии выдающегося состава музыкантов состоялся трогательный и проникновенный благотворительный концерт "Свободно (про)жить", зрителей которого призывали сделать пожертвования на жизнь неизлечимо больным людям. Пожертвования пойдут как на обеспечение достойного хосписного ухода для тех, кто по разным причинам не может получить новую услугу, финансируемую государством, так и на другие благотворительные проекты, ориентированные на нужды умирающих пациентов.
В пятницу, 2 февраля, при участии выдающегося состава музыкантов состоялся трогательный и проникновенный благотворительный концерт "Свободно (про)жить", зрителей которого призывали сделать пожертвования на жизнь неизлечимо больным людям. Пожертвования пойдут как на обеспечение достойного хосписного ухода для тех, кто по разным причинам не может получить новую услугу, финансируемую государством, так и на другие благотворительные проекты, ориентированные на нужды умирающих пациентов.
Концерт был организован сетью автодилеров Moller Auto в сотрудничестве с Фондом Латвийского национального симфонического оркестра и благотворительной организацией Hospiss LV.
"Поддержка людей важна как финансово, так и морально, потому что она доказывает, что благотворительные проекты Hospiss LV нужны обществу, а жители и бизнесмены Латвии добры и чутки. Спасибо каждому жертвователю, спасибо Фонду LNSO , музыкантам, Moller Auto и TV3 за организацию и финансовую поддержку этого концерта", - отметила Илзе Зосуле, соосновательница Hospiss LV.
Концерт, который состоялся в новом Audi-центре Moller Auto, открыла исполнительный директор группы компаний Moller Auto в странах Балтии Изида Геркена, призвав другие компании оказать поддержку: "Наибольшая ценность каждой страны, каждой компании, в том числе и Moller Auto, - это человек. Целью этого концерта было напомнить о чувстве свободы, которое мы можем дать каждому на протяжении всей жизни, а особенно, когда приходит время уходить - свободно и с уважением. Это наше ответственность за то, чтобы это действительно произошло светло. Очень надеюсь, что музыка позволила услышать призыв сделать пожертвование в пользу Hospiss LV, которая делает замечательную работу, помогая неизлечимо больным людям проводить отмеренное им время с честью! Я правда надеюсь, что это услышат не только жители, но и предприятия".
В свою очередь врач Андра Левите напомнила во время концерта, что у человека в конце жизни другие приоритеты, требования и ожидания, чем у человека с острым заболеванием. Выполнить эти требования умирающего в больничной палате невозможно. "То, что больницы не могут и, на мой взгляд, не должны обеспечивать для острых случаев, может сделать хоспис. Мы все пройдем этот последний путь. Поэтому приятно знать, что найдется место, где мы сможем уйти из этой жизни с уважением", - сказала Андра Левите.
Президент Латвийской ассоциации врачей Илзе Айзсилниеце, дополнила слова госпожи Левите, основываясь на своем опыте работы за рубежом: "Когда семья узнавала, что у близкого человека остались только последние дни или часы, они забирали его домой, потому что считали, что если человек "уйдет" дома, то он "уйдет" на небо. Жаль, что мы этого не понимаем, и в последний момент, когда больному становится тяжело, он не может двигаться и дышать , мы пытаемся отвезти его в больницу. Этого делать не следует. Но для такого понимания нужны знания. Нам всем, в том числе и медикам". Айзсилниеце также подчеркнула, что хосписная помощь помогает не только пациенту и его родственникам, но и медицинской системе в целом. Если команда хосписной помощи посещает пациентов на дому, позволяя им сохранять независимость, нормальную жизненную среду и ритм, это также позволяет избежать ненужной нагрузки в больнице.
Программную концепцию благотворительного концерта "Свободно (про)жить" разработал Латвийский национальный симфонический оркестр под руководством Яниса Стафецкиса. В концерте приняли участие давние творческие партнеры и друзья сцены LNSO – биг-бэнд Латвийского радио (художественный руководитель Карлис Ванагс), певцы Linda Leen и Даумантс Калниньш, скрипачка Кристине Баланас и ансамбль Xylem Trio, в составе которого музицировали Оскар и Раймонд Петраускисы, а также Рихард Залюпе. На концерте прозвучали песни Раймонда Паулса, песни Linda Leen и Карлиса Ванагаса, а также музыка Камиля Сенсанса, Гии Канчелли и других авторов. Концерт транслировался в прямом эфире телеканала TV3.
Жителей и предприятия и в дальнейшем призывают делать пожертвования на сайте Hospiss LV по адресу hospiss.lv.
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